Gabhann Teileascóp Hubble NASA Íomhánna Néaltacha de sceireacha Cosmaí

Leanann Teileascóp Spáis Hubble NASA ag cur iontas ar dhíograiseoirí spáis agus ag gabháil íomhánna iontacha den chruinne. Ina nuashonrú is déanaí ar láimhseáil Instagram, roinn NASA dhá íomhá mhealltacha a ghlac teileascóp Hubble. Léiríonn na híomhánna seo “sceir chosmaí” atá suite 163,000 solasbhliain ón Domhan sa réaltbhuíon Dorado.

Léiríonn na híomhánna dhá scamall chomharsanachta de dheannach agus de gháis chosmaí: an réaltnéal ollmhór dearg NGC 2014 agus an réaltnéal gorm níos lú NGC 2020. Suite sa Scamall Mór Magellanic, réaltra satailíte de chuid Bhealach na Bó Finne atá lán de réaltaí ollmhóra, déanann na réaltnéalta seo. suas mar chuid de réigiún ollmhór a fhoirmíonn réalta.

De réir NASA, tá na réaltaí in aice le lár na híomhá i bhfad níos mó ná ár nGrian, idir 10 agus 20 uair a mhéid. Déanann an radaíocht dhian a astaíonn na réaltaí seo na gáis dhlútha máguaird, lena n-áirítear ocsaigine, a théamh go teocht timpeall 20,000°F (11,000°C). Cruthaíodh an réaltnéal a fheictear i íochtar na híomhá as réalta atá 200,000 uair níos gile ná ár nGrian agus a bhí tar éis gás a dhíbirt trí shraith brúchtaí.

Taispeánann an íomhá iontach a d'eisigh NASA fáinne gorm geal le ponc beag gorm sa lár. Tonnta de stua gáis dearg agus oráiste ón mbarr ar chlé go dtí an barr ar dheis den íomhá, le lárionad gorm éadrom ag teacht chun cinn ón bhfarraige dearg. Ina theannta sin, tá roinnt poncanna geal geal scaipthe ar fud an íomhá. Sa bharr ar dheis, is féidir gás dorcha gorm a fheiceáil ag eascairt as fairsinge an spáis.

Gabhadh an íomhá le Ceamara Leathan Réimse 3 Hubble chun comóradh a dhéanamh ar 30 bliain oibríochta an teileascóip sa spás. Ó seoladh é an 24 Aibreán, 1990, tá os cionn 1.4 milliún breathnóireacht déanta ag Teileascóp Spáis Hubble ar bheagnach 47,000 réad neamhaí. Arna ainmniú i ndiaidh an réalteolaí Meiriceánach Edwin P. Hubble, a dhearbhaigh nádúr méadaitheach ár gcruinne, tá níos mó ná 175,000 orbit timpeall an Domhain críochnaithe ag an teileascóp, ag clúdach achar de thart ar 4.4 billiún míle.

Tharraing scaoileadh na híomhá dochreidte seo ó Theileascóp Hubble NASA go leor aird ó dhíograiseoirí spáis. Chuir úsáideoirí a n-iontas, a n-iontas agus a n-mheas in iúl, le duine amháin ag cur síos ar an ngabháil mar "álainn" agus duine eile ag tabhairt faoi deara na dathanna buailte. Is cinnte gur thug Teileascóp Hubble léargas iontach dúinn ar iontais an chosmos.

Foinsí: NDTV, Space.com