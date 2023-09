Is oth le Frank Rubio Misean ar Fad Bliain Amach ón Teaghlach, In ainneoin Gnóthachtála Sár-Taifeadta

Tá sé tugtha le fios ag an spásaire Frank Rubio, a bhfuil an teideal don tréimhse is faide sa spás ag spásaire de chuid NASA faoi láthair, go ndiúltódh sé an misean dá mbeadh a fhios aige go n-imeodh sé níos mó ná bliain seachas na sé mhí a bhí beartaithe. Rinne Rubio an admháil seo le linn agallaimh le déanaí ón Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS).

Leathnaíodh misean Rubio nuair a thosaigh an spásárthach a bhí ceaptha é a iompar ar ais go dtí an Domhan ag sceitheadh ​​​​cuisnithe agus é ceangailte leis an ISS. Mar thoradh air sin, tá beagán níos mó ná bliain caite aige i bhfithis íseal an Domhain, logáil isteach i 371 lá agus bhí sé ar an gcéad spásaire de chuid na SA, agus ar dhuine de sheisear amháin, le bliain a chaitheamh sa spás.

Admhaíonn Rubio, áfach, nach mbeadh sé toilteanach clárú le haghaidh misean chomh fada sin mar gheall ar imeachtaí teaghlaigh tábhachtacha nach mór dó a chailleann. Ina ainneoin sin, admhaíonn sé íobairtí pearsanta na spásairí chun an stáisiún spáis a choinneáil ag feidhmiú.

Ag filleadh ar an Domhan ar 27 Meán Fómhair, tá Rubio ag tnúth le teacht le chéile arís lena theaghlach agus taitneamh a bhaint as pléisiúir simplí an tsaoil ar dhromchla an phláinéid. Tá sé beartaithe aige díriú ar am a chaitheamh lena mhuintir agus ar shíocháin agus ar chiúin an dúlra a thuiscint.

Foinse: Ní sholáthraíonn an t-alt foinse bunaidh URL.