Is oth leis an spásaire Frank Rubio Fad Misean Sínte

Tá sé tugtha le fios ag an spásaire Frank Rubio, a bhfuil an taifead don fhanacht is faide sa spás ag spásaire NASA sa spás, go ndiúltódh sé an misean dá mbeadh a fhios aige go n-imeodh sé níos mó ná bliain seachas na sé mhí a bhí beartaithe. Rinne Rubio an admháil seo le linn craoladh beo ón Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS), áit a bhfuil cónaí air ó Mheán Fómhair 2022.

Leathnaíodh misean Rubio nuair a thosaigh an spásárthach a bhí ceaptha é a thabhairt ar ais go dtí an Domhan ag sceitheadh ​​amach chuisnithe isteach i bhfithis íseal an Domhain. Mar thoradh air sin, d'éirigh an turas fillte neamhshábháilte, rud a chuir iallach ar Rubio fanacht ar an ISS ar feadh sé mhí eile. In ainneoin éacht suntasach a bhaint amach trí bheith ar an gcéad spásaire de chuid na SA le bliain a chaitheamh sa spás agus dul thar an taifead roimhe sin a shocraigh Mark Vande Hei, chuir Rubio in iúl nach mbeadh sé sásta clárú chomh fada sin.

Ceangaltais teaghlaigh ba chúis leis an gcinneadh go príomha, mar a luaigh Rubio go raibh imeachtaí tábhachtacha ar iarraidh le linn a thréimhse fhada. Chuir sé in iúl go gcaithfeadh sé an misean a dhiúltú dá dtabharfaí an rogha dó roimh ré, ag rá gurb é an tosaíocht is mó a bhí aige teacht le chéile arís lena bhean chéile agus a pháistí tar éis dó filleadh ar an Domhan. Luaigh Rubio freisin a mhian chun taitneamh a bhaint as na pléisiúir shimplí a bhaineann le bheith ar ais sa bhaile, mar am a chaitheamh sa chlós agus an tsíocháin agus an chiúin a bhlaiseadh.

In ainneoin a chuid imní phearsanta, d'admhaigh Rubio go raibh gá le híobairtí a dhéanamh chun feidhmiú rianúil an ISS a chinntiú. D’aithin sé a thábhachtaí atá sé an misean a chur i gcrích agus cur go héifeachtach leis an taighde eolaíoch leanúnach a rinneadh ar an stáisiún.

Agus Rubio ag ullmhú chun filleadh ar an Domhan ar bord spásárthach Soyuz, tugann a scéal léargas annamh ar na dúshláin mhothúchánacha a bhíonn roimh spásairí a chaitheann tréimhsí fada ar shiúl óna dteaghlaigh. Cuireann an aiféala atá air le fada an mhisin béim ar a thábhachtaí atá sé cothromaíocht a choinneáil idir éachtaí gairmiúla agus tiomantais phearsanta.

