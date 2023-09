Tugann Aisghabháil Rathúil Capsúl Tuairisceáin Samplach OSIRIS-REx Spreagadh agus Faoiseamh

Líonadh an Dugway Proving Ground de chuid Arm na SA le oirchill agus le néaróg nuair a tháinig an capsúl fillte samplach de mhisean OSIRIS-REx ón spás go dtí urlár an fhásaigh. Tar éis beagnach fiche bliain de phleanáil, tharla an oibríocht athshlánaithe ag ceann de na bunáiteanna míleata is iargúlta sna SA Chuaigh ceithre héileacaptair, arna n-oibriú ag NASA agus Aerfhórsa na SA, chun an capsúl a fháil sula ndeachaigh sé isteach in atmaisféar an Domhain.

Rinne Dante Lauretta, príomh-imscrúdaitheoir an mhisin, cur síos ar an meascán mothúcháin a d'fhulaing sé agus é ag marcaíocht ar héileacaptar téarnaimh. Mhothaigh sé meáchan na freagrachta agus an éiginnteacht maidir le cé acu ar oscail paraisiúit an capsule mar a bhí beartaithe. Faoi dheireadh, fuair sé an scéala gur éirigh leis an tuirlingt, agus líon deora faoisimh agus áthais a shúile.

Cé go raibh éiginnteacht ann faoi imscaradh an fánán drogue, d’éirigh leis an bpríomhpharasúit a imscaradh. Cé go raibh na híomhánna neamhchinnte faoin bhfáltán drogue, níor bhain sé le hábhar mar gheall ar fheidhmiú an pharasiúit is mó.

Léiríonn an teacht i dtír rathúil tús caibidle nua spreagúil i dtaighde eolaíoch. Roinnfear na samplaí de Bennu astaróideach i measc institiúidí eolaíocha éagsúla agus gníomhaireachtaí spáis le haghaidh anailíse. Trí staidéar a dhéanamh ar chomhdhéanamh Bennu, tá súil ag eolaithe léargais a fháil ar stair cheimiceach ár gcóras gréine agus b'fhéidir fiú a thuiscint conas a tháinig an saol ar an Domhan.

Ós rud é gur foirmíodh asteroids i gcéimeanna tosaigh an chórais gréine, d'fhéadfadh anailís a dhéanamh ar na samplaí leideanna a sholáthar maidir le láithreacht uisce agus bloic thógála na beatha, amhail aimínaigéid, ar an Domhan. Déanfar staidéar fairsing ar na samplaí seo sna blianta amach romhainn, ag tabhairt léargais luachmhara ar ár gcomharsanacht chosmaí.

Foinse: NASA agus Dugway Proving Ground de chuid Arm na SA, Utah