Iniúchann Taighde Nua Tionchar Tionchair ar Orgánaigh ar Cheireanna

Ceann de na fionnachtana suntasacha a rinne misean Dawn NASA ná láithreacht orgánach casta ar Ceres, an réad is mó sa chrios astaróideach. Tugann fionnachtain na móilíní alafatacha, comhdhéanta de shlabhraí carbóin agus hidrigine, chomh maith le láithreacht oighir uisce ar Ceres le fios go bhféadfadh an pláinéad corrach seo a bheith ina óstach do na comhábhair riachtanacha don bheatha uair amháin.

Tá an cheist maidir le conas a tháinig na horgánaigh alafatacha seo ar Ceres ina ábhar dian-taighde ó fuarthas amach iad in 2017. Tugann roinnt staidéir le fios gur seachadadh cóiméad nó imbhuailteoir orgánach-saibhir iad chuig Ceres, agus molann daoine eile gur foirmíodh iad ar an pláinéad corrach trí a chuid ábhar a athrú le huisce geal. Beag beann ar a mbunús, tá tionchar ag na tionchair iomadúla a mharaíodh ar a dhromchla ar na horgánaigh ar Ceres.

Tá sé mar aidhm ag taighde nua, atá le cur i láthair ag cruinniú GSA Connects 2023 de chuid Chumann Geolaíochta Mheiriceá, cur lenár dtuiscint ar an gcaoi a raibh tionchar ag tionchair ar mhóilíní alafatacha ar Ceres. Tá impleachtaí na dtorthaí seo ríthábhachtach chun bunús na n-orgánach seo a chinneadh agus chun ináitreacht an phláinéid corrach a mheas.

Míníonn an t-eolaí tosaigh Terik Daly, eolaí pláinéadach ag Saotharlann na Fisice Feidhmí Johns Hopkins, go raibh an staidéar spreagtha ag braiteadh tosaigh orgánach in aice le crater mórthionchair ar Ceres. Tugann an taighde le fios go bhféadfadh orgánach a bheith níos forleithne ná mar a chreidtear roimhe seo agus go ndealraíonn sé go bhfuil siad in ann tionchair a sheasamh faoi choinníollacha cosúil le Ceres.

Tá tuiscint a fháil ar éifeachtaí an tionchair ar orgánaigh Ceres riachtanach chun rúndiamhra an phláinéid corrach seo a réiteach agus conas a thacaigh sé leis an saol. Trí imscrúduithe breise a dhéanamh ar athléimneacht na n-orgánach seo agus ar a ndáileadh ar fud Ceres, tá súil ag eolaithe léargais níos doimhne a fháil ar bhunús agus ar ináitreacht an chomhlachta neamhaí iontaigh seo.

Foinsí:

– Saotharlann Fisice Feidhmeach NASA / Ollscoil Johns Hopkins

– Cumann Geolaíochta Mheiriceá