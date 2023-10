Léiríonn Próitéiní Plandaí Sintéiseacha Poitéinseal Geallta chun Galar Huntington a Chóireáil

Tá cur chuige nua aimsithe ag taighdeoirí in Ollscoil Köln maidir le cóireáil a dhéanamh ar ghalar Huntington, neamhord néarmheathlúcháin. D'úsáid an fhoireann einsím sintéiseach a dhíorthaítear ó phlandaí, ar a dtugtar peptidase próiseála stromal (SPP), agus fuair siad amach gur laghdaigh sé clumping próitéiní athuair polyglutamine (polyQ) a bhaineann leis na hathruithe paiteolaíocha i ngalar Huntington.

Tá galar Huntington ar cheann de roinnt galair néar-mheathlúcháin polaglutamine a tharlaíonn mar gheall ar aimínaigéid glutamine a athdhéanamh i bpróitéiní sonracha. Mar thoradh ar carnadh iomarcach na n-athrá polyQ seo déantar taiscí próitéin díobhálacha a fhoirmiú, rud a fhágann mífheidhmiú ceallacha agus bás. In ainneoin taighde dian, níl aon leigheasanna ann do na galair seo faoi láthair.

Chun cóireálacha féideartha a iniúchadh, thug na taighdeoirí an huntingtin próitéin mutant tocsaineach, a chuireann bás cille i néaróin daonna, isteach i bplandaí. Ionadh, fuair siad amach gur fhan na plandaí sláintiúil agus go gníomhach bhaint na clumps próitéin huntingtin, murab ionann agus ainmhithe agus samhlacha daonna an ghalair.

D'aithin na taighdeoirí clóraplastaí, orgánaigh phlandaí atá freagrach as fótaisintéis, mar fhachtóir ríthábhachtach chun carnadh próitéine tocsaineach i bplandaí a chosc. Fuair ​​​​siad amach go bhfuil ról lárnach ag an próitéin chloroplast SPP sa phróiseas seo. Trí SPP plandaí a tháirgeadh i múnlaí péisteanna cille daonna agus néimeatóide de ghalar Huntington, bhí na himscrúdaitheoirí in ann cnuasaigh próitéine a laghdú agus comharthaí galair a mhaolú.

Tugann na torthaí seo dóchas d’fhorbairt SPP mar theiripe fhéideartha do ghalar Huntington. Leag na taighdeoirí béim ar an ngá atá le himscrúdú breise chun tuiscint a fháil ar na meicníochtaí móilíneacha trína seachnaítear comhiomlánú próitéine le SPP agus chun éifeachtaí féideartha lasmuigh den sprioc a fhiosrú.

Ina theannta sin, osclaíonn an staidéar féidearthachtaí maidir le teacht ar phróitéiní plandaí eile ar féidir leo comhiomlánú próitéiní a bhaineann le galair a chosc. Chuir na taighdeoirí in iúl go gcreideann siad go bhfuil an eochair ag taighde plandaí maidir le teacht ar dhrugaí nua chun galair dhaonna a chóireáil agus go bhféadfadh dul chun cinn suntasach sa réimse a bheith mar thoradh ar staidéar a dhéanamh ar phlandaí mar mhúnlaí taighde aosaithe.

Tá maoiniú faighte ag an bhfoireann chun a smaoineamh a chur i bhfeidhm, agus tá sé beartaithe acu gnólacht nua-thionscanta a bhunú a tháirgeann próitéiní teiripeacha de bhunadh plandaí lena dtástáil mar chóireálacha féideartha do ghalair néar-mheathlúcháin i ndaoine.

Foinsí:

– Aosú an Dúlra – “I léiriú planda ar bhlúire seilge daonna arna mhéadú ar polyQ, léirítear meicníochtaí chun comhiomlánú próitéin a bhaineann le galair a chosc”

– University of Köln News – “Próitéiní Sintéiseacha Plandaí mar Theiripe Fhéideartha do Ghalar Huntington”