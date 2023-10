Lorganna Molann Daoine a Tháinig Daoine I Meiriceá 23,000 Bliain ó shin: Staidéar

Tugann staidéar nua dúshlán don chreideamh seanbhunaithe gur shroich daoine an taobh istigh i Meiriceá Thuaidh timpeall 14,000 bliain ó shin. Ina áit sin, tacaíonn an staidéar leis an smaoineamh go raibh daoine i Meiriceá chomh luath agus is 23,000 bliain ó shin, le linn na hOighearaoise seo caite. Cuireann fionnachtain lorg iontaise i Nua-Mheicsiceo 7,000 bliain le taifead láithreacht an duine i Meiriceá, ag athscríobh réamhstair Mheiriceá.

Ba é an creideamh a bhí ann roimhe seo ná go ndeachaigh daoine isteach i Meiriceá Thuaidh trí chonair saor ó oighear a bhí idir dhá leathán oighir mhóra. Tugann an staidéar nua le tuiscint, áfach, gur beag bacainní a chuir an t-oighear ar a n-imeacht nó go raibh daoine i Meiriceá ar feadh tréimhse i bhfad níos faide, agus d’fhéadfadh go dtiocfadh siad isteach le linn tréimhse leá níos luaithe.

Modh amháin a úsáideadh sa staidéar go dtí seo na lorg coise ná dhátú radacarbóin ar shíolta féir coitianta díog a fuarthas i sraitheanna dríodair. Cháin roinnt taighdeoirí na torthaí dátú radacarbóin, áfach, ag tabhairt le tuiscint go raibh na dátaí sceabhach mar gheall ar an éifeacht “uisce crua”. Chun aghaidh a thabhairt ar an gcáineadh seo, bhain an fhoireann taighde úsáid as teicníc na cíteiméadrachta sreafa chun pailin iontaise a chomhaireamh agus a leithlisiú le haghaidh dhátú radacarbóin.

Cíteiméadracht sreafa, a úsáidtear go hiondúil san eolaíocht leighis, a thug deis do thaighdeoirí grán pailine a chomhaireamh agus a chomhchruinniú. Trí líon mór pailin a bheith acu, bhí an fhoireann in ann plandaí a roghnú, cosúil le crainn ghiúise, nach mbeadh tionchar ag an tseanuisce orthu. Tar éis obair fhairsing saotharlainne, rinne na torthaí dhátú radacarbóin bunaithe ar phailin péine bailíochtú croineolaíocht bhunaidh na lorg coise agus dheimhnigh siad nach raibh seanéifeachtaí uisce ar an suíomh.

Bhain an staidéar úsáid freisin as dáta luminescence optúil-spreagtha (OSL) mar sheiceáil neamhspleách. Braitheann OSL ar charnadh fuinnimh laistigh de ghráin Grianchloch, le níos mó fuinnimh ag léiriú grán níos sine. Trí ghráin Grianchloch faoi thalamh a shampláil ag baint úsáide as feadáin miotail, bhí na taighdeoirí in ann a chinneadh an uair dheireanach a chonaic na gránaigh Grianchloch solas na gréine.

Tugann an staidéar seo dúshlán don amlíne bhunaithe de lonnaíocht dhaonna i Meiriceá, agus é á bhrú ar ais le roinnt mílte bliain. Chuir úsáid teicníochtaí nuálaíocha cosúil le cítoiméadracht sreafa agus dátú OSL fianaise bhreise ar fáil chun tacú le dátaí luatha láithreacht an duine i Meiriceá le linn na hOighearaoise deiridh.

