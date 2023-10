Molann Taighde Nua Daoine a Chónaigh i Meiriceá i bhfad níos luaithe ná mar a ceapadh roimhe seo

Léirigh staidéar le déanaí go bhféadfadh go raibh daoine ina gcónaí i Meiriceá i bhfad níos luaithe ná mar a chreidtear roimhe seo. Tá lorg iontaisithe daonna a aimsíodh i Nua-Mheicsiceo idir 21,000 agus 23,000 bliain ó shin, ag tabhairt dúshlán na teoirice coitianta gur tháinig daoine go Meiriceá Thuaidh agus Theas timpeall 15,000 bliain ó shin.

Fuarthas na lorg coise ar imeall leaba ársa locha i bPáirc Náisiúnta White Sands i Nua-Mheicsiceo in 2021. Ar dtús cheistigh eolaithe cruinneas na modhanna dhátú a úsáideadh nuair a thángthas ar na lorga den chéad uair. Mar sin féin, dheimhnigh anailís bhreise go raibh na lorg coise idir 21,000 agus 23,000 bliain d'aois, rud a fhágann gurb iad na lorgaí daonna is sine a fuarthas i Meiriceá.

Sa chéad staidéar, d'úsáid eolaithe dhátú radacarbóin chun aois síolta plandaí uisceacha a bhí greamaithe de na lorga a chinneadh. Cé go raibh amhras ar roinnt eolaithe faoin modh dhátú seo, bhain an staidéar nua úsáid as ábhair éagsúla le haghaidh dhátú radacarbóin. Scrúdaigh taighdeoirí pailin bhuaircíneach ársa agus gráinní Grianchloch a fuarthas ar shuíomh na lorg coise. Rinne siad anailís ar thart ar 75,000 grán de phailin íon agus thug siad faoi deara an damáiste i laitís criostail de ghráin ársa Grianchloch chun a n-aois a mheas.

Chuir torthaí an staidéir nua dhá líne fianaise ar fáil a thacaigh leis an raon dáta tosaigh de 21,000 go 23,000 bliain. Tugann sé seo dúshlán don nóisean gur tháinig daoine go Meiriceá go gairid sular cuireadh droichead talún Bering faoi uisce mar gheall ar ardú leibhéil na farraige timpeall 15,000 bliain ó shin.

Tugann lorg ársa léargas luachmhar do sheandálaithe ar ghníomhaíochtaí daonna san am a chuaigh thart, ag tabhairt sracléarscáil ar conas a d’aistrigh daoine agus ainmhithe go láithreacha ar leith. Cé go bhfuil dáta comhchosúil ar shuíomhanna seandálaíochta eile i Meiriceá, ní raibh siad nasctha go cinntitheach le láithreacht an duine. Soláthraíonn fionnachtain na lorg coise daonna seo ag Páirc Náisiúnta an Gainimh Bháin fianaise nach féidir a shéanadh ar áitiú daonna sa réigiún.

Foinsí: [foinse 1], [foinse 2]

Gluais: