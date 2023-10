Spreagadh sna hUiscí: Míolta Móra ag Baint Taitneamh as Suathaireacht Feamainne

Bhí taithí iontach ag grúpa turasóirí a bhí ar camchuairt amach ó chósta Pheairt, san Astráil, nuair a bhuail siad le dhá mhíolta móra droma. Rinne an ghníomhaireacht turas, Whale Watch Western Australia, cur síos ar iompar na míolta móra agus iad ag casadh, ag rolladh agus ag trumpa a sceitimíní. An fhoinse a ndíograis? Feamainn.

De réir bhlagphost na gníomhaireachta, baineann míolta móra droma de gach aois sult as aghaidh feamainne. Mar gheall ar an gcraiceann íogair agus na tiúbair ar a rostrum, glacann siad le braiteadh feamainne. Tagraíodh don teagmháil seo mar “spá lá míol mór,” rud a léirigh an sásamh a bhaineann na créatúir seo as an idirghníomhaíocht.

Le linn an turais, bhí deis ag na turasóirí freisin breathnú ar roinnt míolta móra cromáin lena laonna, grúpa de cheathrar droma fireann, agus pod deilfeanna bolgshrónacha. Léirigh Whale Watch Iarthar na hAstráile a mbuíochas as a bheith in ann a bheith páirteach leis na créatúir iontacha seo ina gcuid gníomhaíochtaí sóisialta agus spraíúla.

Téann míolta móra droma ar imirce go bliantúil in Iarthar na hAstráile, le breis agus 45,000 duine ag taisteal ó thailte fuara beathaithe Antartaice go dtí na huiscí teo in aice le Kimberly ag tosú i mí Mheán Fómhair. Mar gheall ar an teagmháil leis na dromanna corraithe agus fiadhúlra mara eile, b'fhiú cuimhne na dturasóirí an t-eispéireas seo.

Tugann an t-alt seo léargas ar an lúcháir a bhíonn ar mhíolta móra droma nuair a bhíonn siad ag déanamh suathaireacht feamainne. Mar gheall ar íogaireacht a gcraicinn agus na tiúbair ar a rostrum tá an t-idirghníomhú seo thar a bheith taitneamhach dóibh. Is iontach an rud é na créatúir éirimiúla maorga seo a fheiceáil ina ngnáthóg nádúrtha, ag gabháil d’iompraíochtaí sóisialta agus spraíúla.

