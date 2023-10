D’fhéadfadh astaróideach 12P/Pons-Brooks a bheith le feiceáil don tsúil nocht in 2024

Tá Cóiméad 12P/Pons-Brooks, a bhfuil cáil air mar gheall ar a ghníomhaíocht chrióvolcánach, le dul ar aghaidh is gaire don Domhan ar 21 Aibreán 2024. Le trastomhas de thart ar 18.6 míle (30 km), d’fhéadfadh sé a bheith infheicthe don tsúil nocht i rith an ama. an teagmháil dlúth seo.

Is próiseas geolaíoch é crióvolcánachas, ar a dtugtar bolcánachas fuar freisin, ina bprúdaíonn ábhair oighreata, amhail uisce, amóinia, nó meatán ón taobh istigh de chorp neamhaí in ionad carraige leáite. Is minic a aimsítear na crióbholcáin seo i gcorp oighreata amhail cóiméid agus roinnt gealaí sa ghrianchóras amuigh.

D'aimsigh an réalteolaí Jean Louis Pons Cóiméad 12P/Pons-Brooks den chéad uair sa bhliain 1812, agus d'athaimsigh William Robert Brooks é go neamhspleách níos déanaí sa bhliain 1883. Leanann sé fithis éilipseach timpeall na Gréine, le meántréimhse de thart ar 70.5 bliain.

Le linn a chur chuige is gaire don Domhan in 2024, d’fhéadfadh go mbeadh 12P/Pons-Brooks le feiceáil don tsúil nocht. Ciallaíonn sé seo, gan cúnamh teileascóip nó déshúiligh, go bhféadfadh réaltagazers an cóiméad a fheiceáil i spéir na hoíche. Uaireanta ní féidir infheictheacht cóiméid a thuar, áfach, toisc go mbraitheann sé ar fhachtóirí mar ghile an chóiméid agus a chóngaraí atá sé don Domhan.

Tá cóiméid comhdhéanta de mheascán d’ábhair sho-ghalaithe, mar oighear uisce, deannach, dé-ocsaíd charbóin, agus meatán. Nuair a thagann cóiméad níos gaire don Ghrian, déanann teas na hábhair so-ghalaithe seo a ghalú agus coma geal, nó atmaisféar, a tháirgeadh timpeall an núicléis. Is iad an cóma geal seo agus eireaball an chóiméid a fhágann go bhfuil cóiméid infheicthe ón Domhan.

Tá sé tábhachtach do dhíograiseoirí réalteolaíochta fanacht cothrom le dáta ar an bhfaisnéis agus ar na tuar is déanaí maidir le hinfheictheacht an chóiméid 12P/Pons-Brooks in 2024. Le coinníollacha aimsire cuí agus spéir na hoíche soiléir, tá seans ann an cóiméad cryovolcanic seo a fheiceáil leis an nocht. súl.

