Gabhann Hubble Íomhá Néaltach de Réaltnéal Dearg Westerhout 5

Léiríonn an íomhá seo le déanaí ó Theileascóp Spáis Hubble NASA/ESA radharc iontach i dathanna beoga dearga. Léiríonn an grianghraf limistéar beag laistigh den réaltnéal Westerhout 5, atá suite timpeall 7,000 solasbhliain ar shiúl ón Domhan. Nochtann an íomhá gné thar a bheith suimiúil ar a dtugtar Globule Gásach Galú saorshnámh (frEGG).

Tá dhá ainm ag an frEGG, a léirítear mar réigiún dorcha ar chruth torbáin i dtreo na lár-chlé uachtaracha—[KAG2008] cruinneachán 13 agus J025838.6+604259. Baineann na freGanna seo leis an gcatagóir de Ghluibeanna Gásacha (EGGanna). Is pócaí gáis níos dlúithe iad freEGGanna agus Uibheacha araon atá níos resistant d’fhótaghalú i gcomparáid leis an ngás mórthimpeall. Tarlaíonn fótaghalú nuair a dhéanann dian-radaíocht, a astaíonn réaltaí óga te de ghnáth, gás a ianú agus a scaipeadh.

Aithníodh na huibheacha den chéad uair le déanaí, go háirithe ag leideanna philéar íocónach an Chruthaithe a d’íomháigh Hubble i 1995. Ar an taobh eile de, rangaíodh frEGGanna níos déanaí fós agus déantar idirdhealú orthu ag a gcruth scoite agus sainiúil ‘eireaball cinn’. Bíonn spéis ar leith ag réalteolaithe leis na Uibheacha agus na FEGGanna seo mar go ndéanann a ndlús an gás laistigh díobh a chosaint ó dhian-radaíocht ultraivialait (UV), atá flúirseach i réigiúin atá saibhir i réaltaí óga. Creidtear go bhfuil an teimhneacht choibhneasta seo ríthábhachtach chun protostars a fhoirmiú, agus go leor frEGGanna agus Uibheacha ag feidhmiú mar phlandlanna do réaltaí nua.

San íomhá shuntasach seo, feictear an frEGG mar réigiún dorcha i measc farraige de sholas dearg. Freagraíonn an dath dearg do chineál astaithe solais ar a dtugtar astú H-alfa. Tarlaíonn an t-astú seo nuair a scaoileann leictreon fuinniúil laistigh d’adamh hidrigine méid sonrach fuinnimh, agus bíonn an solas dearg ar leith mar thoradh air.

Tugann an íomhá mhealltach seo léargais luachmhara do réalteolaithe ar na próisis chasta a bhaineann le foirmiú réalta laistigh de réaltnéalta mar Westerhout 5.

Foinse: Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA)