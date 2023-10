An Cith Meteor Orionid chun Spéartha a Shoilsiú

Tá an cith Meteor Orionid, a thosaigh an 2 Deireadh Fómhair agus a leanfaidh go dtí an 7 Samhain, le buaicphointe Dé Sathairn. Cé go bhféadfadh drochaimsir sa RA bac a chur ar an infheictheacht, d’fhéadfadh go bhfaca spéir-gazers i gcodanna eile den domhan an radharc réalteolaíoch seo. Eascraíonn an cith ó bhruscar atá fágtha ina dhiaidh ag cóiméad Halley, ceann de na cóiméid is cáiliúla sa stair. De réir mar a théann an cóiméad i bhfithis an Ghrian, briseann blúirí beaga amach, ag cruthú rian deannaigh agus oighir. Nuair a théann na hiarsmaí seo isteach in atmaisféar an Domhain ar luas tapa 41 míle in aghaidh an tsoicind, dón siad suas de bharr cuimilte, rud a chruthaíonn stríoca solais.

Tá áit shuntasach ag an gcithfholcadh meteor seo i bhféilire bliantúil na n-imeachtaí neamhaí. Déanann an Dr. Minjae Kim, fisiceoir ó Ollscoil Warwick, cur síos air mar dheis uathúil dóibh siúd a chaill an deis cóiméad Halley a fheiceáil. Cé nach dtéann an cóiméad féin thar an Domhan ach gach 75-76 bliain, tarlaíonn an cith Meteor Orionid uair sa bhliain, ag tabhairt cúitimh dóibh siúd a d'fhéadfadh cuma an chóiméid a bheith caillte acu. Ainmnítear cithfholcadáin Meteor i ndiaidh na réaltbhuíonta is cosúil a dtionscnaíonn siad, agus i gcás na nOrainidí, is cosúil go dtagann siad ó threo Orion.

Chun an cith Meteor Orionid a urramú, beidh an t-am is fearr idir meán oíche agus éirí gréine Dé Sathairn, Deireadh Fómhair 21. Is féidir an imeacht seo a fheiceáil ón leathsféar thuaidh agus theas, ach beidh an infheictheacht níos fearr i spéartha soiléire. Moltar suíomh dorcha lasmuigh a aimsiú le truailliú solais íosta. Beidh na meteors le feiceáil ar fud an spéir ar fad, mar sin de rogha ar spás leathan oscailte beifear in ann scanadh níos fearr a dhéanamh ar an taispeáint neamhaí. Toisc nach féidir am na meteors a thrasnaíonn an spéir a thuar, b'fhéidir gur cluiche feithimh a bheidh ann. Is féidir leis an taithí a fheabhsú trí dheochanna agus sneaiceanna a thabhairt.

Mura bhfuil tú in ann an cith meteor a fheiceáil Dé Sathairn, beidh deiseanna ann fós é a fheiceáil ag an gcéim uasta go dtí timpeall an 28 Deireadh Fómhair.

Foinsí: BBC News