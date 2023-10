Na Orionids: Cith Meteor iontach

Is radharc é an cith Meteor Orionids, ceann de na cithfholcadáin meteor is cáiliúla agus is iontaofa. Más rud é gur smaoinigh tú riamh ar na réaltaí lámhaigh sin i spéir na hoíche, tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat nach réaltaí iad i ndáiríre, ach meteoroids, ar carraigeacha iad ag taisteal sa spás. Is féidir leis na meteoroids seo raon méide ó phúróga beaga agus gaineamh go rudaí níos mó.

De réir mar a ghluaiseann an Domhan trína bhfithis timpeall na Gréine, ritheann sé isteach sna meitéaróidigh seo uaireanta de sheans. Go deimhin, bhuail thart ar 48 tonna d'ábhar ón spás an Domhan gach lá. Nuair a théann na meteoroids seo isteach in atmaisféar an Domhain, déantar meteoróidigh díobh. Na Orionids, le meánluas de thart ar 61 km/s, sruthán suas ag airde arda, ag cruthú stríoca geala sa spéir atá le feiceáil ar feadh tamaill ghearr.

Ní bhíonn cithfholcadáin meteor cosúil leis na Orionids ina dteagmhálacha randamacha le meteoroids. Tarlaíonn siad nuair a théann an Domhan trí réigiúin níos dlúithe de bhruscar spáis a fhágtar ina ndiaidh ag cóiméid agus iad ag taisteal timpeall na Gréine. Tá cóiméid déanta as ábhar scaoilte a choinnítear le chéile ag gáis reoite, agus nuair a bhuaileann an Domhan an smionagar seo, cruthaíonn sé taispeáint iontach meteors ag rith tríd an spéir.

Is díol spéise iad na Orionids go háirithe toisc go bhfuil siad nasctha le cóiméad Halley. Fágann cóiméad Halley, a chríochnaíonn fithis gach 75 bliain, rian de spallaí scaoilte taobh thiar de agus a oighear ag iompú ina ghás nuair a thagann sé gar don Ghrian. Nuair a théann an Domhan tríd an smionagar seo, taithíimid an cith Meteor Orionids.

Chun taitneamh a bhaint as cithfholcadáin meteor cosúil leis na Orionids, níl aon trealamh speisialta ag teastáil. Mar sin féin, tá sé tábhachtach an t-am agus an suíomh ceart a phiocadh. Ainmnítear cithfholcadáin meteor tar éis réaltbhuíonta, rud a thugann le fios an treo óna dtéann na meteors isteach inár n-atmaisféar. Maidir leis na Orionids, luíonn an radanta i réaltbhuíon Orion, díreach i dtreo bharr a ghualainn ar chlé. Is gnách gurb é an dara leath an t-am oíche is geallta chun na Orionids a urramú.

Tosaíonn na Orionids go luath i mí Dheireadh Fómhair agus críochnaíonn siad go luath i mí na Samhna, agus tarlaíonn an bhuaic ar 21-22 Deireadh Fómhair 2023. Le linn na buaic, is féidir leat a bheith ag súil le meánmhéid de 40-70 meteor in aghaidh na huaire. Is féidir le truailliú solais bac a chur ar infheictheacht, agus mar sin tá sé riachtanach áit a fháil amach ó shoilse geala. Ina theannta sin, tá sé ríthábhachtach ligean do shúile dul i dtaithí ar an dorchadas ar feadh 20 go 30 nóiméad chun na meteors is lú a fheiceáil fiú.

Is gníomhaíocht iontach é faire meteor a ligeann duit céim lasmuigh de do ghnáthamh gnóthach agus nascadh leis an gcruinne. Éilíonn sé foighne, chomh maith le mothú ar calma agus feasacht ar do thimpeallacht. Mar sin, beir leat deoch te, aimsigh áit chompordach, agus bain sult as taispeáint iontach an chith meitéar Orionids.

Sainmhínithe:

– Meteoroid: Carraigeacha ag taisteal sa spás.

– Meteor: Meteoroid a chuaigh isteach in atmaisféar an Domhain agus atá ar lasadh.

– Cith Meteor: Ócáid neamhaí inar féidir il meteor a fheiceáil a thagann ón radiant céanna.

– Cóiméad: Liathróid shalach sneachta déanta as ábhar scaoilte a choinníonn gáis reoite le chéile.

– Radiantach: An pointe sa spéir as a bhfuil an chuma ar an scéal go dtagann meteors cith meteor.

Foinsí:

– “Na Orionids: Breathnaigh ar Oíche na Réaltaí Lámhach an Mhí seo”, Forbes

– “Space Rocks 101: Cad iad Meteoroids, Meteors agus Meteorites?”, NASA