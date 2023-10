NASA chun Sampla a Nochtadh ó astaróideach Bennu Le linn Misean OSIRIS-REx

Tá NASA socraithe chun an sampla a bailíodh ón astaróideach Bennu le linn misean OSIRIS-REx a nochtadh. Beidh an ghníomhaireacht spáis ag craoladh beo ar an ócáid ​​Dé Céadaoin. Ba mharcáil misean OSIRIS-REx an chéad aisghabháil samplach riamh ó NASA ó astaróideach i bhfad i gcéin. Is éard a bhí i gceist leis an oibríocht chasta ná spásárthach a thabhairt i dtír ar an gcarraig, ábhair a ghabháil agus a stóráil as, agus iad a thabhairt ar ais go dtí an Domhan.

D'éirigh leis an misean, a seoladh i Meán Fómhair 2016, an sampla a bhailiú ceithre bliana ina dhiaidh sin. Thit an spásárthach den sampla i capsule a thuirling i bhfásach Utah mar a bhí beartaithe. Tar éis é a choinneáil i seomra glan in aice leis an láithreán tuirlingthe, aistríodh an capsule chuig Ionad Spáis Johnson i Houston áit a osclófar é. Tabharfaidh sé seo deis blianta de staidéar eolaíoch a thosú, ag tabhairt léargais luachmhara ar fhoirmiú ár gcóras gréine agus ar bhunús na beatha ar an Domhan.

Chuir Bill Nelson, príomhfheidhmeannach NASA, síos ar an misean mar "rud éigin neamhghnách a thabhairt: an sampla astaróideach is mó a fuarthas riamh ar domhan." Mhínigh sé freisin go gcabhróidh an sampla le heolaithe imscrúdú a dhéanamh ar fhoirmiú pláinéid, ár dtuiscint ar asteroids a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an Domhan a dhoimhniú, agus léargais a sholáthar ar bhunús agus ar fhoirmiú ár gcóras gréine.

Tá eolaithe ag déanamh anailís tosaigh ar an ábhar Bennu faoi láthair. Bainfear úsáid as ionstraimí anailíse amhail micreascóp leictreon scanadh (SEM), tomhais infridhearg, agus díraonadh x-gha (XRD) chun tuiscint níos fearr a fháil ar an sampla. Soláthróidh na tástálacha seo tuiscint bhunúsach ar an ábhar Bennu agus réiteoidh siad an bealach le haghaidh tuilleadh imscrúduithe mionsonraithe.

Nochtfar an sampla ón astaróideach Bennu le linn ócáid ​​​​speisialta ag 11 am ET Dé Céadaoin, Deireadh Fómhair 11. Is féidir féachaint ar an imeacht tríd an imreoir físeán leabaithe ag barr shuíomh Gréasáin NASA nó trí chuairt a thabhairt ar NASA TV. Ná caill an chloch mhíle spreagúil seo i dtaiscéalaíocht spáis.

Foinsí:

– NASA chun sampla ó astaróideach Bennu a nochtadh le linn misean OSIRIS-REx

- Íomhá: NASA