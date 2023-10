Airteagal Nua: Taithí a dhéanamh ar áilleacht Dhorcha an Pháirt Lunar Eclipse

Bí réidh le seónna neamhaí cosúil le haon cheann eile a fheiceáil! Ar oíche an 28 Deireadh Fómhair, beidh feiniméan suntasach ag teacht chun cinn ar spéir na hoíche – eclipse gealaí páirteach. De réir mar a ardóidh Gealach an Hunter Iomlán, beidh deis ag skywatchers ar fud an domhain an Ghealach a fheiceáil ag sleamhnú trí imeall scáth an Domhain de réir a chéile.

Tá áit speisialta sa bhéaloideas agus i bhféilirí ag Gealach Iomlán an tSealgair, an dara Gealach Iomlán i ndiaidh Ghealach an Fhómhair. Arna n-ainmniú ag daoine ón gCéad Náisiúin agus faoi thionchar traidisiúin Choilíneach Mheiriceá agus Eorpacha, cuireann na hainmneacha seo teagmháil le rúndiamhra le timthriall na gealaí.

Le linn na hócáide neamhaí corraitheacha seo, d’fhéadfadh go mbeadh cuma níos lú ar an nGealach ná mar is gnách, agus í tumtha sa scáth de réir dealraimh. Cé nach bhfuil sé le feiceáil ó gach réigiún, féachfaidh breathnóirí i gCeanada Atlantach agus sa Chian-Thuaisceart go páirteach ar an nGealach, ag cur lena háilleacht i bhfolach. Cuimhnigh súil a choinneáil ar an eclipse gealaí agus an Ghealach ag ailíniú go dlúth leis an nGrian agus leis an Domhan, rud a chruthaíonn físthaispeántas iontach.

Chun an leas is fearr a bhaint as an imeacht urghnách seo, grab do theileascóp nó péire dhéshúiligh agus faigh áit a bhfuil spéartha soiléire ann. Má fhéachann tú ar an ngealach a aistriú trí chéimeanna éagsúla le linn an eclipse, tabharfar léargas uathúil ar ár gcomharsanacht neamhaí.

Ná caill an deis seo chun iniúchadh a dhéanamh ar iontais an chosmos. Tabhair cuireadh do chairde agus do mhuintir a bheith in éineacht leat agus cuimhní buana a chruthú faoi sholas na gealaí draíochtúil. Roinn an sceitimíní agus scaip an scéal faoin bhfeiniméan neamhaí seo.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é eclipse gealaí páirteach?

A: Tarlaíonn páirt-éiclips gealaí nuair a théann an Ghealach trí chuid de scáth an Domhain, rud a fhágann go mbíonn cuid de dhorchú ar dhromchla na gealaí.

C: Cathain a tharlóidh an eclipse gealaí páirteach?

A: Beidh an eclipse gealaí páirteach ar siúl oíche an 28 Deireadh Fómhair.

C: An mbeidh an eclipse gealaí páirteach le feiceáil ó gach réigiún?

A: Ní hea, beidh an eclipse gealaí páirteach le feiceáil go príomha ó réigiúin ar nós Atlantic Canada agus an Far Thuaidh.

C: An féidir liom an eclipse gealaí páirteach a urramú gan aon trealamh speisialta?

A: Cé gur féidir an eclipse gealaí páirteach a fheiceáil leis an tsúil naked, feabhsóidh teileascóp nó déshúiligh an taithí féachana.

C: An bhfuil aon rioscaí a bhaineann le breathnú ar eclipse gealaí?

F: Níl aon rioscaí ar eolas a bhaineann le breathnú ar eclipse gealaí. Murab ionann agus gréine eclipse, tá sé sábháilte go hiomlán féachaint ar eclipse gealaí.