Spotting Cóiméad Nishimura: Do Threoir

Tabharfaidh Cóiméad Nishimura, a d’aimsigh an réalteolaí amaitéarach Seapánach Hideo Nishimura an 11 Lúnasa, deis uathúil do Earthlings a thuras a fheiceáil sula n-imíonn sé le breis agus 400 bliain. Sna seachtainí amach romhainn, tá an seans is fearr againn an feiniméan neamhaí neamhchoitianta seo a fheiceáil.

Faoi láthair ag dul i dtreo na gréine, sroichfidh an cóiméad an pointe is gaire don Domhan Dé Máirt, agus an pointe is gaire don ghrian cúig lá ina dhiaidh sin. Tá réalteolaithe amaitéaracha tar éis tosú cheana féin a fheiceáil ar an gcóiméad, atá le feiceáil ón Domhan. Leagann Quanzhi Ye, réalteolaí in Ollscoil Maryland, béim ar cé nach bhfuil cóiméid leis an tsúil nocht thar a bheith annamh, nach bhfuil siad fós an-choitianta. Nuair a aimsíodh an cóiméad mí ó shin, is bronntanas Nollag spreagúil gan choinne é do lucht na réalta.

Mar sin, conas is féidir leat an cóiméad iontach seo a fheiceáil? Ar an gcéad dul síos, aimsigh suíomh ar shiúl ó shoilse geala na cathrach chun an infheictheacht a uasmhéadú. Bain úsáid as péire déshúiligh nó teileascóp chun d’eispéireas féachana a fheabhsú. Is é an t-am is fearr chun é a fheiceáil go gairid tar éis luí na gréine nuair a bhíonn an spéir sách dorcha fós. Féach i dtreo na spéire thiar, áit ar cheart go mbeadh an cóiméad le feiceáil ar feadh na 10 lá atá romhainn.

Is deis annamh é Cóiméad Nishimura do Earthlings chun imeacht neamhaí den mhéid seo a fheiceáil. Ná caill an deis radharc a fháil ar an seó seo sula n-imíonn sé leis na céadta bliain. Grab do dhéshúiligh, ceann chuig suíomh dorcha, agus a ullmhú a bheith ionadh ag áilleacht na cruinne.

Sainmhínithe:

– Cóiméad: Rud neamhaí arb é atá ann núicléas oighir agus deannaigh agus, nuair atá sé in aice leis an ngrian, “eireaball” de cháithníní gáis agus deannaigh ag díriú ar shiúl ón ngrian.

Foinsí:

– réalteolaí Ollscoil Maryland Quanzhi Ye