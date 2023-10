Bí Réidh le haghaidh na Gréine Eclipses iontach i 2023 agus 2024

Sna blianta 2023 agus 2024, tá sé beartaithe go dtarlóidh dhá imeacht neamhaí mhealltacha sna Stáit Aontaithe: eclipse gréine annular agus eclipse gréine iomlán. Chun na himeachtaí iontacha seo a fheiceáil go sábháilte, tá sé tábhachtach a bheith ullamh leis an trealamh ceart.

Beidh an chéad imeacht, eclipse gréine annular, ar siúl ar 14 Deireadh Fómhair, 2023. Beidh an eclipse seo le feiceáil ó Oregon go Texas, agus an eclipse uasta ar a dtugtar annularity a chlúdaíonn 90% den Ghrian. Le linn bhuaic an eclipse, cruthóidh imill sheachtracha na gréine éifeacht iontach “fáinne tine”. Tá sé ríthábhachtach spéaclaí gréine scagaire a chaitheamh ar fud an eclipse seo ar fad.

Tarlóidh an dara imeacht, eclipse gréine iomlán, ar 8 Aibreán, 2024, agus beidh sé le feiceáil ó Texas go Maine. Le linn eclipse iomlán gréine, téann an Ghealach idir an Ghrian agus an Domhan, ag blocáil aghaidh an Ghrian go hiomlán ar feadh roinnt nóiméad. Tá sé sábháilte do spéaclaí eclipse a bhaint le linn iomláine, ach ní mór iad a chaitheamh roimh agus tar éis na céime seo, de réir mar a éiríonn an Ghrian infheicthe arís. Ní dhéanfaidh ach iad siúd atá suite laistigh de chosán 115 míle ar leithead an eclipse iomlán a fheiceáil, agus beidh eclipse páirteach sa chuid eile de na Stáit Aontaithe.

Chun na héiclipsí gréine seo a fheiceáil go sábháilte, tá sé riachtanach spéaclaí a úsáid le scagairí gréine, ar a dtugtar spéaclaí eclipse freisin. Ba cheart go gcomhlíonfadh na spéaclaí seo an caighdeán idirnáisiúnta ISO 12312-2 maidir le breathnú díreach ar an nGrian, toisc nach leor sunglasses rialta. Tá sé ríthábhachtach a thabhairt faoi deara go bhféadfadh nach mbeadh spéaclaí a ceannaíodh ó mhiondíoltóirí ar líne ar nós Amazon nó eBay iontaofa, toisc go bhféadfadh nach ndearna roinnt díoltóirí tástáil cheart ar a gcuid táirgí le haghaidh sábháilteachta.

Moltar liosta soláthróirí sábháilte Chumann Réalteolaíoch Mheiriceá a úsáid nuair a bhíonn spéaclaí eclipse nó scagairí gréine á gceannach agat. Ina theannta sin, féadfaidh siopaí mórbhosca ar nós Home Depot, Lowe's, agus Walmart spéaclaí eclipse a chomhlíonann ISO a dhíol fad a mhairfidh soláthairtí. Tá sé riachtanach na spéaclaí a iniúchadh le haghaidh aon damáiste, cosúil le scratches nó scagairí scaoilte, roimh úsáid.

Marcáil do fhéilirí le haghaidh na n-éiclipsí gréine iontacha in 2023 agus 2024, agus cuimhnigh tosaíocht a thabhairt do do shábháilteacht trí úsáid a bhaint as cosaint súl ceart. Bain sult as na himeachtaí réalteolaíocha suntasacha atá ag an dúlra dúinn.

Sainmhínithe:

Is cineál eclipse é grian-éiclips annular ina bhfuil an Ghealach is faide ón Domhan, agus mar thoradh air sin feictear an Ghrian mar fháinne geal, nó mar annulus, timpeall na gealaí.

Tarlaíonn eclipse iomlán gréine nuair a bhlocálann an Ghealach an Ghrian go hiomlán, rud a fhágann go mbíonn tréimhse ghairid dorchadais ann i rith an lae.

Is gloiní sainchuspóra iad spéaclaí gréine scagairí a chosnaíonn na súile ó radaíocht dhochrach gréine le linn éiclips, rud a ligeann don Ghrian a fheiceáil go sábháilte.

Is caighdeán sábháilteachta idirnáisiúnta é an caighdeán ISO 12312-2 do scagairí a úsáidtear chun breathnú díreach ar an nGrian.

Foinsí:

– Cumann Réalteolaíoch Mheiriceá

– NASA