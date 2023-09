Déanann Eolaithe Staidéar ar Ghuaiseacha Sláinte agus Réitigh do Thaisteal Spáis sa Todhchaí

Leis an méadú ar líon na misean le foireann chuig an spás agus pleananna do mhisean amach anseo go Mars, tá eolaithe ag obair chun na guaiseacha sláinte a bhaineann le taisteal spáis a mhaolú. Ceann de na hábhair imní is mó ná radaíocht spáis. Tá spásairí ag taisteal thar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta faoi lé radaíochta leanúnacha, rud a d’fhéadfadh drochthionchar a bheith aici ar an néarchóras agus ar an gcóras cardashoithíoch. Tá NASA ag forbairt teicneolaíochta chun spásairí a chosaint ón radaíocht, lena n-áirítear ábhair sraonaithe a thógáil isteach i bhfeithiclí spáis agus i gculaithis spáis. D'fhéadfadh go gcuideodh aistí bia agus forlíontaí áirithe, mar enterade, le héifeachtaí nochta radaíochta a íoslaghdú.

Cuireann athruithe imtharraingteach sa spás rioscaí do spásairí freisin. Gan éifeachtaí domhantarraingthe an Domhain, féadann matáin agus cnámha dul in olcas thar thréimhsí fada ama. Chun é seo a chomhrac, beidh ar spásairí aclaíocht a dhéanamh agus forlíontaí a ghlacadh, mar bisphosphonate, chun a sláinte mhatánchnámharlaigh a chothabháil. Bíonn tionchar ag microgravity freisin ar an gcóras imshruthaithe, rud a fhágann go n-aistríonn sreabhán i dtreo an chinn. Is féidir é seo a bheith mar thoradh ar leathnú spásanna líonta sreabhán san inchinn agus cuireann sé le siondróm néar-shúileach a bhaineann le heitilt spáis, a chuireann isteach ar struchtúr agus ar fheidhm na súl. Tá eolaithe ag iniúchadh úsáid pants speisialaithe chun sreabhán sa chorp a athdháileadh agus na héifeachtaí seo a mhaolú.

Chomh maith le guaiseacha sláinte fhisiciúil, is féidir le iargúltacht an taistil spáis tionchar as cuimse a bheith aige ar mheabhairshláinte. D'fhéadfadh sé a bheith dúshlánach ó thaobh meabhrach de bheith ag maireachtáil agus ag obair i ndlúthcheathrú leis an ngrúpa céanna daoine ar feadh míonna gan a bheith in ann teaghlach nó cairde a fheiceáil. Ní mór do spásairí foghlaim conas aonrú foircneach a bhainistiú agus céimeanna a ghlacadh chun a bhfolláine mheabhrach a choinneáil le linn misin spáis fhada.

Tríd is tríd, de réir mar a éiríonn taisteal spáis níos coitianta agus pleananna do mhisin amach anseo go Mars ar siúl, tá sé ríthábhachtach d’eolaithe staidéar a dhéanamh agus réitigh a fhorbairt do na guaiseacha sláinte a d’fhéadfadh a bheith ag spásairí. Trí dhul i ngleic leis na dúshláin seo, is féidir linn sábháilteacht agus folláine spásairí ar a dturas chuig na réaltaí a chinntiú.

Sainmhínithe:

1. Kevlar: Snáithín sintéiseach láidir teas-resistant a úsáidtear in éadaí agus ábhair chosanta.

2. Poileitiléin: Polaiméir lightweight, durable, agus solúbtha a úsáidtear go minic in iarratais éagsúla, lena n-áirítear pacáistiú agus táirgí plaisteacha.

3. Enterade: Forlíonadh aiste bia a úsáidtear chun fo-iarsmaí gastrointestinal de nochtadh radaíochta a mhaolú, a úsáidtear freisin in othair ailse le linn teiripe radaíochta.

4. Bisphosphonate: Aicme drugaí a úsáidtear chun briseadh cnámh a chosc agus oistéapóróis a chóireáil.

Foinsí:

