Brian May, Réaltfhisiceoir agus Giotáraí Banríona, Cuidíonn NASA le hAsteroid Bennu a Mhapáil

Chuir Brian May, príomhghiotáraí an bhanna Queen, le misean NASA sampla a mhapáil agus a fháil ón astaróideach Bennu. D’oibrigh May, a bhfuil céim dochtúireachta aici sa réaltfhisic, i gcomhar leis an eolaí Claudia Manzoni chun íomhánna réalaíocha 3D de mhisin spáis a chruthú. Agus na híomhánna seo á n-úsáid, chuidigh May le Bennu a mhapáil agus crios sábháilte tuirlingthe a aimsiú don taiscéalaí OSIRIS-REx a bhailigh an sampla.

Cuireadh tús leis an gcomhoibriú nuair a sheol May steiréanna - íomhánna 3D déanta as íomhánna misean OSIRIS-REx - chuig stiúrthóir misin Dante Lauretta. Chuir cáilíocht na steiréó ionadh ar Lauretta agus d’aithin sé go raibh siad in ann láthair tuirlingthe a aimsiú don sampla. D’oibrigh May, Manzoni, Lauretta, agus daoine eile le chéile ar an tionscadal, rud a d’eascair an leabhar “Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid.”

Ní hé seo an chéad bhaint atá ag May le NASA. In 2015, bhí sé ina chomhoibrí eolaíochta ar mhisean New Horizons, a rinne iniúchadh ar Plútón. Tá aithne ar May ní hamháin mar gheall ar an méid a rinne sé leis an réaltfhisic ach freisin mar an t-amhránaí taobh thiar de go leor amas na Banríona, lena n-áirítear “We Will Rock You” agus “I Want It All”.

Is léir paisean May don spás agus don eolaíocht ina ról gníomhach i misin NASA. Leanann a shaineolas agus a chruthaitheacht mar réaltfhisiceoir agus giotáraí ag dul i bhfeidhm ar an réimse seo.

