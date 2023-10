Origami: Ó Ealaín Ársa go Réitigh Nua-Aimseartha sa Spás agus san Innealtóireacht

Tá Origami, ealaín ársa na Seapáine páipéir fillte, á húsáid anois chun fadhbanna nua-aimseartha a réiteach i réimsí éagsúla cosúil le taiscéalaíocht spáis, innealtóireacht, matamaitic agus leigheas. Tá innealtóir aeraspáis amháin, Manan Arya, ag baint úsáide as origami chun rúin na cruinne a scaoileadh.

I dtaiscéalaíocht spáis, is féidir leis an dalladh ó na réaltaí bac a chur ar aimsiú pláinéid atá cosúil leis an Domhan in aice le réaltaí atá cosúil leis an ngrian. Tá an solas frithchaite ó na pláinéid seo thart ar 10 billiún uair níos lú ná an solas réalt, rud a fhágann go bhfuil sé deacair é a bhrath. Tá Arya ag obair ar réiteach chun solas na réalta a bhlocáil i Cruinne ina bhféadfadh na billiúin réaltaí a bheith ann. Creideann sé go bhféadfadh ról ríthábhachtach a bheith ag origami san iarracht seo.

Ní mór d’innealtóirí struchtúir mhóra a sheoladh isteach sa spás, ach ní mór dóibh na struchtúir sin a fhilleadh freisin le go n-oireann siad go néata laistigh de roicéid agus ansin iad a oscailt nuair a bhíonn siad sa spás. Tagraíonn Arya don dúshlán seo mar “fhadhb an mhála taistil” – teicneolaíocht inmhéadaithe a fheistiú i gcasúl beag spáis.

Cuireann Origami feidhm iontach innealtóireachta ar fáil sa spás. Tá rath bainte amach ag NASA cheana féin le origami i dtionscadail a bhaineann leis an spás. Mar shampla, fillteadh príomhscáthán agus sciath gréine an Teileascóp James Webb suas le haghaidh seolta agus ansin fillte uair amháin sa spás. Tá na híomhánna cumhachtacha a ghlac an teileascóp mar inspioráid do thionscadail cosúil le scáthlán réalta.

Is meicníocht éadrom é cruthú Arya, starshade, a bhlocálann solas réalta, rud a ligeann do theileascóip íomhánna de eisphláinéid níos lú a ghabháil in aice leis an réalta. Tá sé thart ar an méid diamant baseball nuair a shíneadh amach go hiomlán é, ach ní mór é a fhilleadh agus a phacáil isteach i roicéad chun é a sheoladh. Cumasaíonn innealtóireacht Origami an fillte dlúth atá ag teastáil le haghaidh misin spáis.

Síneann obair Arya le origami níos faide ná taiscéalaíocht spáis. Tá sé ag féachaint ar theicnící origami a chur i bhfeidhm ar róbataic agus ar fheistí bithleighis. Cé go bhfuil tionchar fadtéarmach a cuid oibre fós ag teacht chun cinn, tá súil ag Arya go leagfaidh sí an bonn do na glúnta teicneolaíochtaí atá le teacht.

Leanann Origami, foirm ársa ealaíne, ag forbairt agus ag teacht ar fheidhmchláir nuálaíocha i réimsí éagsúla. Léiríonn sé an chumhacht ealaíne a chomhcheangal le teicneolaíocht cheannródaíoch chun fadhbanna casta a réiteach.

Foinsí:

– Global News: [URL]

– NASA/JPL-Caltech: [URL]