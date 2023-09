An Bennu astaróideach a d’fhéadfadh a bheith Contúirteach: Gem Eolaíoch

Ní hamháin gur taisce eolaíoch é an t-astaróideach Bennu ach is bagairt fhéideartha don Domhan é freisin. Agus an dóchúlacht is airde ar eolas againn go mbuailfidh muid ár bplainéad sna 200 bliain atá romhainn, tá tuiscint ar Bennu ríthábhachtach chun straitéisí a fhorbairt chun an cine daonna a chosaint. Fuarthas amach i 1999, is astaróideach mór de chineál B é Bennu atá saibhir i ábhar carbóin a chreidtear a bhfuil comhdhúile ceimiceacha ann ó chéimeanna tosaigh an chórais gréine. Fágann a bhfithis gurb é an astaróideach aitheanta is contúirtí inár ngrianchóras.

Dá n-imbhuailfeadh Bennu leis an Domhan, d'fhéadfadh sé scrios suntasach a dhéanamh, ag cruthú crater roinnt mílte ar leithead agus ag cruthú crith talún agus tonn turrainge a d'fhéadfadh damáiste a dhéanamh d'fhoirgnimh na céadta míle ón suíomh imbhuailte. Mar sin féin, tá an seans go mbeidh tionchar iarbhír go luath amach anseo caol. Léiríonn samhlacha de chonairí fithise Bennu agus an Domhain trasnú féideartha sa bhliain 2182, le dóchúlacht tionchair de 1 in 2,700.

Soláthróidh spásárthach OSIRIS-REx NASA, misean atá deartha chun samplaí a bhailiú ó Bennu, sonraí luachmhara chun cuidiú le tuiscint a fháil ar an astaróideach agus na straitéisí sraonaithe féideartha más gá. Le linn a mhisin, tháinig OSIRIS-REx ar fhreagraí gan choinne ó dhromchla Bennu. Chuaigh an spásárthach go tóin poill 20 n-orlach domhain isteach i ndromchla an astaróideach agus spreag sé scamall gairbhéil agus gaineamh dul suas sa spás agus é ag cúlú.

Tá eolaithe ag cur sonraí ó Bennu i gcomparáid le tomhais a bailíodh le linn thurgnamh sraonadh astaróideach NASA, DART, a d'athraigh fithis na gealaí astaróideach Dimorphos. Léirigh imscrúdú OSIRIS-REx freisin go bhfuil carraigeacha dromchla Bennu póiriúil agus cosúil le spúinse, agus b'fhéidir go gcosnaítear é ó bhriseadh a bhíonn mar thoradh ar imbhuailteoirí níos lú. D'fhéadfadh tionchar a bheith ag cáilíochtaí uathúla chomhdhéanamh Bennu ar iarrachtaí a chúrsa a atreorú ón Domhan.

Tá faisnéis fhíorluachmhar curtha ar fáil ag misean OSIRIS-REx faoi Bennu, agus leanfar den anailís ar a samplaí ar feadh na mblianta. Tabharfaidh an saibhreas eolais seo deis do na glúnta atá le teacht déileáil go héifeachtach leis an mbagairt a chruthaíonn Bennu.

