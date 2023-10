Rotorcraft Dragonfly Tíotán Socraithe chun Sorchadh trí Spéartha Eachtrannaigh

Tá rotorcraft Dragonfly de chuid NASA, spásárthach carrmhéid atá deartha chun Tíotán gealach na Satarn a iniúchadh, céim amháin níos gaire do dhul i mbun a misean úrnua. Sula ndeachaigh sé isteach in atmaisféar Tíotán lán meatáin, rinne Dragonfly dianthástáil i dtolláin gaoithe anseo ar an Domhan a rinne na coinníollacha coimhthíocha a bheidh le sárú aige sa spás a mhacasamhlú.

Rinne innealtóirí NASA sraith tástálacha ag an Tollán Fosonach ag Ionad Taighde Langley in Achadh an Iúir chun cumas Dragonfly chun nascleanúint a dhéanamh trí atmaisféar Tíotán a chinntiú. Chuimsigh na tástálacha múnla leathscála de Dragonfly feistithe le ocht rótar, ag ionsamhladh shliocht na hárthaí, eitilt faoi thiomáint, agus eitilt chun cinn thar dhromchla na gealaí. San iomlán, chríochnaigh Dragonfly níos mó ná 700 rith trí na tolláin gaoithe, rud a d'eascair 4,000 pointe sonraí aonair.

Beidh ról ríthábhachtach ag na sonraí a bhailítear ó na tástálacha seo maidir le cruinneas na samhlacha ionsamhlúcháin a fheabhsú agus le muinín a mhéadú i gcumas Dragonfly ar an Domhan sula dtabharfaidh sé faoi a mhisean chuig Tíotán.

D'fhan Tíotán, an ghealach is mó ag Satarn, mistéireach den chuid is mó go dtí gur tháinig an spásárthach Cassini in 2004. Léirigh tuairimí dlúth Cassini gur domhan aigéin é Tíotán le coirp leachtacha eatán agus meatán, lena n-áirítear aibhneacha, lochanna agus farraigí. Soláthraíonn an timthriall meatáin uathúil ar Tíotán, áit a bhfoirmíonn meatán scamaill agus deascán mar bháisteach, timpeallacht shuimiúil chun staidéar a dhéanamh ar ináitreacht fhéideartha na bhfoirmeacha beatha atá difriúil go mór ó na cinn atá le fáil ar an Domhan.

Tá Dragonfly, lena cheithre lámh agus rotors héileacaptair cruachta, oiriúnach go maith chun atmaisféar íseal domhantarraingthe agus dlúth Tíotán a iniúchadh. Seolfaidh an spásárthach eitiltí gearra ar dtús, ag tógáil suas go dtí eitiltí “leapfrog” níos faide de réir a chéile a chlúdóidh achair suas le 5 mhíle agus ag bailiú samplaí ó thimpeallacht na gealaí.

Cé go bhfuil tús curtha le seoladh Dragonfly tráth nach luaithe ná 2027, tá an t-ionchas ag méadú. Mar a mhíníonn Lori Glaze, stiúrthóir ar Rannóg na hEolaíochta Pláinéadach de chuid NASA, “Le Dragonfly, táimid ag iompú ficsean eolaíochta ina fhíorais taiscéalaíochta.” Is cloch mhíle shuntasach é an misean i dtaiscéalaíocht spáis, agus tugann gach céim sinn níos gaire don iarracht mhór chun an rotorcraft nuálaíoch seo a ainliú thar spéir agus dromchla Tíotán.

CC

C: Cad é Dragonfly?

A: Is rotorcraft carrmhéid é Dragonfly atá deartha ag NASA chun atmaisféar agus dromchla Tíotán gealach na Satarn a iniúchadh.

C: Cathain a seolfar Dragonfly?

A: Tá Dragonfly sceidealta le seoladh tráth nach luaithe ná 2027.

C: Cad atá uathúil faoi Tíotán?

A: Is gealach é Tíotán le timpeallacht farraige-mhaith, ina bhfuil aibhneacha, lochanna agus farraigí lán le leacht eatán agus meatán. Mar gheall ar na coinníollacha atmaisféaracha tá sé ina sprioc shuimiúil chun staidéar a dhéanamh ar ináitreacht fhéideartha.

C: Conas a dhéanfaidh Dragonfly iniúchadh ar Tíotán?

A: Seolfaidh Dragonfly eitiltí gearra, ag méadú de réir a chéile ar an achar clúdaithe, agus ag déanamh pitstops ar an mbealach chun samplaí a bhailiú ó thimpeallacht Tíotán.

C: Cén fáth a bhfuil tástálacha tollán gaoithe tábhachtach do Dragonfly?

A: Déanann na tástálacha tollán gaoithe macasamhlú ar choinníollacha coimhthíocha atmaisféar Tíotán agus cabhraíonn siad le hinnealtóirí NASA measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht aerdinimiciúil Dragonfly, ag méadú muiníne ina chumas chun timpeallacht uathúil na gealaí a nascleanúint.