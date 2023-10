Forbraíonn NASA Buinne Roicéad Monaraithe Breiseán Éadrom le haghaidh Taiscéalaíochta Deep Space

Tá dul chun cinn suntasach bainte amach ag innealtóirí NASA i ndéantúsaíocht breiseán, ar a dtugtar priontáil 3D freisin. D'éirigh leo soic inneall roicéad déanta as alúmanam a fhorbairt atá níos éadroime agus níos éifeachtaí ná soic traidisiúnta. Tá an poitéinseal ag an nuálaíocht seo taiscéalaíocht dhomhainspáis a réabhlóidiú trí acmhainn pálasta a mhéadú.

Cruthaíodh an nozzle inneall roicéad alúmanaim mar chuid den tionscadal Déantúsaíochta Breiseán Imoibríoch don Cheathrú Réabhlóid Thionsclaíoch (RAMFIRE). Tá an tionscadal maoinithe ag Stiúrthóireacht Misean Teicneolaíochta Spáis NASA (STMD) agus tá sé mar aidhm aige soic roicéad alúmanaim éadroma, a mhonaraítear le breiseáin, atá in ann teochtaí agus brúnna arda a sheasamh.

Ceann de phríomhghnéithe an nozzle RAMFIRE ná a bhealaí beaga inmheánacha, a choinníonn fionnuar go héifeachtach é le linn oibriú inneall roicéad. Coscann an dearadh seo an soc ó leá agus cinntíonn sé a marthanacht fiú faoi choinníollacha foircneacha. Ina theannta sin, murab ionann agus soic traidisiúnta a dteastaíonn go leor páirteanna a cheangal le chéile, tógtar an nozzle RAMFIRE mar phíosa amháin. Laghdaíonn sé seo líon na mbannaí a theastaíonn agus laghdaítear go suntasach an t-am déantúsaíochta.

Is athróir cluiche é forbairt soic roicéad monaraithe breiseáin le haghaidh taiscéalaíochta domhain spáis. Trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht priontála 3D, is féidir le NASA soic níos éadroime agus níos éifeachtaí a tháirgeadh anois ar féidir leo na coinníollacha crua taistil spáis a sheasamh. Osclaíonn an dul chun cinn seo féidearthachtaí nua maidir le dearadh spásárthaí agus méadaítear an acmhainn pálasta féideartha do mhisin amach anseo.

Le dul chun cinn leanúnach i ndéantúsaíocht breiseán, tá NASA ag réiteach an bhealaigh le haghaidh taiscéalaíochta spáis amach anseo. Trí theorainneacha na teicneolaíochta agus na nuálaíochta a bhrú, tá siad ag cur ar a gcumas spásárthaí níos mó agus níos láidre a sheoladh chun achar fada ár gcruinne a iniúchadh.

Sainmhínithe:

1. Déantúsaíocht bhreiseán nó priontáil 3D: próiseas chun rudaí tríthoiseach a chruthú trí ábhair a thaisceadh ciseal de réir ciseal bunaithe ar mhúnla digiteach.

2. Nozzle inneall roicéad: comhpháirt d'inneall roicéad a stiúrann sreabhadh na ngás sceite, ag soláthar sá.

Foinsí: NASA, Stiúrthóireacht Misean Teicneolaíochta Spáis (STMD)