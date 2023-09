D'fhéadfadh 100 Sextillion pláinéad a bheith sa Cruinne, Deir Réalteolaithe

Tá 5,510 pláinéad san iomlán aimsithe ag réalteolaithe inár réaltra féin, Bealach na Bó Finne, lena n-áirítear na hocht bpláinéad inár ngrianchóras. Níl san uimhir seo, áfach, ach barr an chnoic oighir, mar is dócha go bhfuil i bhfad níos mó pláinéid amuigh ansin ag fanacht le fáil amach. De réir meastacháin, tá thart ar phláinéid amháin do gach réalta sa réaltra, agus ós rud é go bhfuil thart ar 100 billiún réalta ag ár réaltra, tá sé sábháilte glacadh leis go bhfuil thart ar an iliomad pláinéid chomh maith.

Is tasc dúshlánach do réalteolaithe é pláinéid a chomhaireamh, inchomparáide le hiarracht a dhéanamh ar dhaonra cathrach a chinneadh gan úsáid a bhaint as an idirlíon. Cé go bhfuil thart ar 5,000 pláinéad ar eolas againn i láthair na huaire, is dócha go bhfuil roinnt eile ann nach féidir a fháil amach. Úsáideann réalteolaithe teicníochtaí éagsúla chun eisphláinéid a chuardach, amhail an modh idirthurais agus modh an treoluas gathaigh. Is éard atá i gceist leis na modhanna seo ná an réalta a bhreathnú agus athruithe caolchúiseacha a lorg ina hiompraíocht a léiríonn láithreacht phláinéid.

Tá na pláinéid go léir a thángthas orthu go dtí seo suite laistigh de Bhealach na Bó Finne, mar is fusa iad a fheiceáil. Tá sé i bhfad níos dúshlánaí pláinéid lasmuigh dár réaltra, ar a dtugtar eisphláinéid, a bhrath mar gheall ar a bhfad uainn. Mar sin féin, aimsíodh roinnt eisphláinéid fhéideartha ag baint úsáide as teicníc ar a dtugtar micrilensing.

Ag breathnú thar ár réaltra féin, measann réalteolaithe go bhféadfadh suas le 100 sextillion pláinéid a bheith sa chruinne. Sin líon ollmhór, le 23 nialais tar éis an 1. Le méid chomh ollmhór pláinéid, is minic a áitítear go gcaithfidh pláinéad amháin eile ar a laghad a bheith leis an saol áit éigin sa chruinne. Mar sin féin, ní fios fós cé chomh minic is atá an saol agus na coinníollacha a theastaíonn chun é a theacht chun cinn.

Creideann eolaithe go mbeidh ról ríthábhachtach ag an gcéad ghlúin eile de theileascóip mhóra spáis atá dírithe ar eisphláinéad, cosúil leis an Réadlann Saol Ináitrithe, sa chuardach le haghaidh beatha in áiteanna eile sa réaltra. Go dtí seo, ní féidir linn ach iontas a dhéanamh ar mhéid na cruinne agus ar na pláinéid iomadúla a d'fhéadfadh a bheith ann lasmuigh dár gcuid féin.

Foinsí:

– Eolaíocht Bheo