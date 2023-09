Tá Trilliúin Cealla i gCoirp an Duine, Fionnachtana Staidéir

Meastar i staidéar nua go bhfuil líon ollmhór cealla i gcorp an duine. Rinne taighdeoirí anailís ar níos mó ná 1,500 páipéar chun a chinneadh go bhfuil thart ar 36 trilliún cealla ag an bhfear fásta ar an meán, agus tá 28 trilliún ag mná fásta agus tá thart ar 10 trilliún ag leanaí 17 mbliana d'aois. Mheas an staidéar, a foilsíodh san iris PNAS, méid agus líon na gcealla 400 cineál thar 60 fíochán sa chorp. Léirigh an anailís gaolmhaireacht inbhéartach comhsheasmhach idir méid cille agus comhaireamh. I bhfocail eile, tá líon iomlán níos ísle ag cealla níos mó i gcomparáid le cealla níos lú. Cuimsíonn an patrún seo raon leathan méideanna cille, ó chealla fola dearga go cealla matán móra.

D’admhaigh údair an staidéir go bhfuil teorainneacha lena gcuid torthaí. Tá na figiúirí a chuirtear ar fáil bunaithe ar “meán” daoine fásta agus leanaí, agus ní chuireann siad san áireamh an éagsúlacht shuntasach i méid agus meáchan i measc daoine aonair. Thug na taighdeoirí faoi deara freisin go bhfuil neamhchinnteacht ina gcuid meastacháin mar gheall ar a bheith ag brath ar thomhais indíreacha seachas tomhais dhíreacha ar mhais cille. Mar sin féin, léirigh an staidéar neamhréireachtaí i meastacháin ar chomhaireamh ceall roimhe seo, a bhféadfadh impleachtaí a bheith acu dár dtuiscint ar shláinte a bhaineann le limficítí agus ar ghalair mar VEID agus leoicéime. Fuair ​​​​an staidéar amach go bhfuil thart ar 2 trilliún limficítí i gcorp an duine, ceithre huaire níos airde ná na meastacháin roimhe seo.

Tá gá le tuilleadh taighde chun tuiscint níos cuimsithí a fháil ar chomhaireamh cealla i gcorp an duine, go háirithe maidir le mná agus leanaí. Mar sin féin, tugann an staidéar seo léargas luachmhar ar an líon mór cealla atá sa chorp daonna agus ar an ngaol idir méid agus comhaireamh ceall.

Foinsí:

Eolaí Nua: “Meastar go n-iompraíonn an gcorp daonna timpeall 30 trilliún ceall daonna” PNAS: “Samhlacha giniúna inscálaithe le haghaidh lipéadú beacht agus rianú struchtúr fo-cheallacha dinimiciúla i micreascópacht fhluaraiseachta”