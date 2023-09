Úsáideann Cuileoga Torthaí Cuimhní chun Dul i dtreo Bia, Fionnachtana Staidéir

Tá taighdeoirí tar éis a fháil amach conas a athraíonn brains eitilt torthaí cuimhní ar luach saothair san am atá caite ina n-iompraíochtaí inchaingne, rud a ligeann dóibh bia a aimsiú. Go sonrach, déanann príomhréigiún den inchinn ar a dtugtar an corp muisiriún faisnéis olfactory a phróiseáil agus sannann sé luachanna do bholaithe éagsúla. Mar sin féin, ní raibh sé soiléir conas a chuaigh na luachanna seo i bhfeidhm ar ghníomhartha mótair. D'aithin an staidéar seo braisle néaróin ar a dtugtar UpWiNs a bhfuil ról ríthábhachtach acu maidir le cuimhní boladh a thiontú ina ngluaiseachtaí aníos.

Casann cuileoga torthaí, cosúil le feithidí eile, suas an ghaoth chun bolaithe a aimsiú agus lonnú ar an áit as a dtagann boladh tarraingteach. Aimsíonn agus mothaíonn an córas olfactory in inchinn na heitilte na bolaithe seo a iompraíonn an ghaoth, ag stiúradh na heitilte i dtreo an luach saothair. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go gcomhtháthaíonn na UpWiNs ionchuir choisctheacha agus spreagúla ó urranna éagsúla de chorp na muisiriún, rud a fhágann go n-iompaíonn an eitilt agus go bogann sé suas le gaoth.

Déanann an corp muisiriún in inchinn an eitilt a phróiseáil agus a chomhtháthú faisnéis olfactory agus sannann luachanna dearfacha nó diúltacha do bholaithe éagsúla. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go n-eascraíonn cuimhní atá déanta in urranna éagsúla den chorp muisiriún iompraíochtaí ar leith, agus nach bhfuil ach cuid acu ag tiomáint gluaiseacht aníos na heitilte. Faigheann na UpWiNs comharthaí coisctheacha agus sceimhleacha ó na hurranna seo, rud a ligeann don eitilt dul i dtreo foinse na mboladh tarraingteach go héifeachtach.

Tugann an taighde seo léargas ar an gcaoi a n-aistrítear luachanna dearfacha agus diúltacha foghlamtha go gníomhartha nithiúla cuimhne-tiomáinte. Seolann na UpWiNs freisin comharthaí sceimhleacha chuig néaróin dopaminergacha le haghaidh foghlaim ardoird. Cuidíonn tuiscint ar na meicníochtaí néarchiorcaid seo le míniú a thabhairt ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn néaróin dopaminergacha comhthreomhara agus fochórais chuimhne chun gníomhartha cuimhne-bhunaithe agus foghlaim ag leibhéal na gciorcaid néaracha aonair a threorú.

Is féidir le tuilleadh staidéir ar chuileoga torthaí léargas a thabhairt ar ról na gcuimhní san iompar agus san fhoghlaim in inchinn veirteabrach agus inveirteabrach araon.

Foinse: HHMI (Institiúid Leighis Howard Hughes)

Sainmhínithe:

– Corp muisiriún: Réigiún den inchinn a fhaightear i roinnt feithidí, atá freagrach as faisnéis olfactory a phróiseáil agus as luachanna a shannadh do bholaithe éagsúla.

– UpWiNs: Cnuasach néaróin a chomhtháthaíonn comharthaí coisctheacha agus sceimhleacha ó urranna éagsúla den chorp muisiriún, a threoraíonn cuileoga torthaí chun bogadh suas an ghaoth i dtreo bolaithe tarraingteacha.

Foinsí:

– HHMI (Institiúid Leighis Howard Hughes)

– Taighde Bunaidh: “Meicníochtaí ciorcaid néaracha chun valences olfactory foghlamtha a athrú go gluaiseacht atá dírithe ar an ngaoth” le Yoshinori Aso et al. eSaoil