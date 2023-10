Déanann Satailítí Monatóireacht ar Fhorbairt El Niño san Aigéan Ciúin

Tá satailítí, mar an Sentinel-6 Michael Freilich, ag breathnú faoi láthair ar fheiniméan atá ag tarlú san Aigéan Ciúin. Tá ardú teochta ag teacht ar na huiscí in aice le cósta thiar Mheiriceá Theas, rud a fhágann go bhfuil méadú ar leibhéil na farraige. Tá tionchar suntasach ag an ardú seo ar theocht dhromchla na farraige ar phatrúin aimsire san Áise agus i Meiriceá Thuaidh, feiniméan ar a dtugtar El Niño.

Chun léargas a fháil ar El Niño na bliana seo, tá taighdeoirí ag scrúdú teagmhais san am a chuaigh thart. Sa ráiteas a d'eisigh Saotharlann Scaird Tiomáint NASA, sonraítear go raibh báisteach throm ag California le linn El Niño 2015-2016, rud a d'eascair ard-surfáil, tuilte agus sciorrthaí láibe.

Déanann íomhá nua ó NASA comparáid idir tús 2023 El Niño agus na patrúin a breathnaíodh i mí Dheireadh Fómhair 1997 agus i mí Dheireadh Fómhair 2015, ar mheas an ghníomhaireacht spáis imeachtaí foircneacha. Ba chúis leis na teagmhais roimhe seo athruithe ar theocht dhomhanda, patrúin gaoithe agus leibhéil na farraige.

Nuair a ardaíonn teocht an uisce dromchla, lagaíonn na gaotha dromchla soir go siar. Is é an toradh a bhíonn ar an athrú seo ná báisteach mhéadaithe in oirthear agus lár an Aigéin Chiúin, agus tagann laghdú ar bháisteach san Indinéis. Ina theannta sin, athraíonn an ghníomhaíocht san Aigéan Ciúin an scairdsruth, rud a fhágann go mbíonn coinníollacha níos fliche agus níos fuaire i ndeisceart SAM agus coinníollacha níos tirime agus níos teo sa tuaisceart.

In ainneoin gur dealraitheach go bhfuil El Niño na bliana seo measartha éadrom i gcomparáid le himeachtaí san am atá caite, molann Josh Willis, an t-eolaí tionscadail do Sentinel-6 Michael Freilich, go bhféadfadh sé geimhreadh fliuch a thabhairt go dtí an Iardheisceart SAM fós má tá na coinníollacha ag teacht leis.

Tá satailít Sentinel-6 Michael Freilich mar chuid de mhisean Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, comhiarracht a bhfuil baint ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa, an Eagraíocht Eorpach um Shaothrú Satailítí Meitéareolaíochta, NASA, agus NOAA leis. Tá sé ainmnithe i ndiaidh Michael Freilich, iar-stiúrthóir ar Rannóg Earth Science NASA.

Foinsí:

– Saotharlann Scaird Tiomáint NASA (JPL) i Pasadena, California

– Riarachán Náisiúnta Aigéanach agus Atmaisféir (NOAA)