Conas a chinneann eolaithe aois na bpláinéad agus na réalta?

Tá sé ríthábhachtach aois na bpláinéad agus na réalta a thomhas d'eolaithe chun tuiscint a fháil ar a bhfoirmiú, a n-éabhlóid, agus an acmhainn atá ann don saol. Mar sin féin, tá sé dúshlánach aois na rudaí sa spás a chinneadh.

Coinníonn réaltaí, cosúil leis an nGrian againn, gile, teocht agus méid comhsheasmhach ar feadh na billiúin bliain. Is minic a bhíonn tionchar ag airíonna pláinéid, mar theocht, ar an réalta a bhfithisíonn siad seachas ar a n-aois agus ar a n-éabhlóid féin. Déanann sé seo deacair a n-aoiseanna a thomhas go díreach.

Ar ámharaí an tsaoil, téann réaltaí faoi athruithe beaga i ngile agus i ndath le himeacht ama. Déanann réalteolaithe tomhais beachta agus cuireann siad iad i gcomparáid le samhlacha matamaitice a thuar éabhlóid réalt, rud a cheadaíonn meastachán a dhéanamh ar aois réalta. Casann réaltaí freisin, agus laghdaítear a luas casadh le haois de bharr cuimilte. Trí luasanna casadh na réaltaí d'aoiseanna difriúla a chur i gcomparáid, tá caidreamh matamaitice bunaithe ag réalteolaithe chun aoiseanna réaltacha a chinneadh, ar a dtugtar gíréacróneolaíocht.

Is táscaire eile d'aois í gníomhaíocht mhaighnéadach réalt, mar shampla bladhmanna. De réir mar a théann na réaltaí in aois, tagann meath ar a ngníomhaíocht mhaighnéadach. Is féidir le heolaithe an meath seo a úsáid chun aois réalta a mheas.

Is modh chun cinn é réalteolaíocht, nó croitheadh ​​réalta, chun aoiseanna réaltacha a chinneadh. Déanann réalteolaithe staidéar ar chreathadh ar dhromchlaí réalta, de bharr tonnta ag taisteal tríd an taobh istigh. Tá patrúin creathadh éagsúla ag réaltaí óga ná na sean-réaltaí, rud a ligeann d’eolaithe aoiseanna a mheas. Mar shampla, meastar gur 4.58 billiún bliain d'aois an Ghrian atá ag réaltóiseolaíocht.

Inár gcóras gréine, úsáideann eolaithe radanúiclídí, ar adaimh iad a scaoileann fuinneamh go mall le himeacht ama, go dtí seo pláinéid. Trí staidéar a dhéanamh ar charraigeacha, dreigítí, agus samplaí ithreach, tá aoiseanna socraithe ag taighdeoirí do réada éagsúla. Is modh eile é comhaireamh crater a úsáidtear, toisc go bhfuil níos mó cráitéir ag dromchlaí níos sine. Mar sin féin, is féidir le creimeadh an fhianaise infheicthe de chráitéir ar phláinéid mar an Domhan nó Mars a athrú.

Maidir le fathaigh gháis cosúil le Iúpatar, ní oibríonn teicnící aosaithe go maith dá ndromchlaí. Ina áit sin, déantar meastachán aoise trí chráitéir a chomhaireamh ar a ngealacha nó trí staidéar a dhéanamh ar dháileadh na dreigítí a bhaineann leo.

Cé nach féidir le réalteolaithe aoiseanna na bpláinéad lasmuigh dár gcóras gréine a thomhas go díreach, is féidir le modhanna scagtha aois réalta a chinneadh léargas a thabhairt ar aois a gcuid pláinéid. Deimhnítear cruinneas na meastachán seo trí aoiseanna radanúiclídí na gcarraigeacha inár gcóras gréine a chur i gcomparáid le haois réaltóiseolaíochta na Gréine.

Mar fhocal scoir, úsáideann eolaithe modhanna éagsúla, mar shampla gíreacróneolaíocht, réaltóiseolaíocht, dhátú radanúiclídí, agus comhaireamh crater, chun aoiseanna na bpláinéad agus na réalta a mheas. Ligeann na teicníochtaí seo dúinn eolas luachmhar a fháil faoi fhoirmiú agus éabhlóid réada neamhaí.

Sainmhínithe:

– Gíreacróneolaíocht: Modh chun aoiseanna réaltacha a chinneadh trí luasanna casadh na réalta a chur i gcomparáid.

– Réaltóiseaseolaíocht: Staidéar ar chreathadh ar dhromchlaí réalta de bharr tonnta ag taisteal tríd an taobh istigh.

– Radanúiclídí: Adaimh a scaoileann fuinneamh go mall le himeacht ama.

– Comhaireamh crater: An modh chun aois réad neamhaí a chinneadh trí líon na gcráitéir imbhuailte ar a dhromchla a chomhaireamh.

Foinsí:

Is sraith é Curious Kids do leanaí de gach aois. Má tá ceist agat ar mhaith leat saineolaí a fhreagairt, seol chuig [ríomhphost faoi chosaint].