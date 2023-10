Mar a Thomhaiseann Réalteolaithe Aois na Pláinéid agus na Réalta

Déanann réalteolaithe a ndícheall aoiseanna na bpláinéad agus na réalta a thuiscint chun léargas a fháil ar a bhfoirmiú agus ar a n-éabhlóid, chomh maith leis an bpoitéinseal atá ag an saol le forbairt. Mar sin féin, is dúshlán suntasach é aois rudaí neamhaí a chinneadh.

Coinníonn réaltaí, cosúil leis an ghrian, cuma comhsheasmhach ar feadh na billiúin bliain, rud a fhágann go bhfuil sé deacair a n-aois a thomhas. Mar an gcéanna, is minic a bhíonn airíonna pláinéid, mar theocht, á ndeachtú ag an réalta a bhfithisíonn siad seachas a n-aois agus a n-éabhlóid féin.

Mar sin féin, tá roinnt modhanna forbartha ag réalteolaithe chun aois na réalta a mheas. Cur chuige amháin is ea athruithe ar ghile agus dath a bhreathnú thar thréimhse ama. Trí na tomhais seo a chur i gcomparáid le samhlacha matamaitice, is féidir le heolaithe aois réalta a mheas bunaithe ar an gcaoi a bhforbraíonn sí.

Is éard atá i gceist le modh eile, ar a dtugtar gíréochroneolaíocht, staidéar a dhéanamh ar luasanna casadh na réaltaí. De réir mar a théann na réaltaí in aois, mhoillíonn a gcuid sníomh de réir a chéile de bharr cuimilte. Trí luasanna casadh réaltaí d’aoiseanna difriúla a chur i gcomparáid, is féidir le réalteolaithe gaolmhaireachtaí matamaitice a bhunú a chuireann ar a gcumas aois réalta a mheas.

Baineann teicníocht chun cinn eile, asteroseismology, staidéar a dhéanamh ar an vibrations ar dhromchla na réaltaí de bharr tonnta inmheánacha. Léiríonn réaltaí óga patrúin creathadh ar leith i gcomparáid le réaltaí níos sine, rud a ligeann do réalteolaithe a n-aoiseanna a mheas ag baint úsáide as an modh seo. Mar shampla, meastar go bhfuil aois na gréine thart ar 4.58 billiún bliain d'aois an ghrian ag asteroseismology.

Nuair a thagann sé chun aoiseanna na bpláinéad a chinneadh, tá ról ríthábhachtach ag radanúiclídí. Meath na hadaimh speisialta seo le himeacht ama agus scaoileann siad fuinneamh, ag gníomhú go héifeachtach mar chloig nádúrtha. Trí anailís a dhéanamh ar láithreacht radanúiclídí i réada cosúil le meteorites agus carraigeacha, is féidir le heolaithe a n-aoiseanna a mheas go cruinn.

Maidir le pláinéid creagach laistigh dár gcóras gréine, is minic a bhíonn réalteolaithe ag brath ar chomhaireamh crater. Is gnách go mbíonn níos mó cráitéir ag dromchlaí níos sine, rud a thugann léiriú ar a n-aois. Mar sin féin, is féidir le próisis chreimthe an fhianaise seo a cheilt, rud a fhágann go bhfuil sé dúshlánach aois roinnt dromchlaí pláinéadacha a chinneadh.

Tá sé níos casta fós aois pláinéid ollmhóra mar Iúpatar a mheas ós rud é go bhfuil a ndromchlaí curtha go domhain. I gcásanna den sórt sin, úsáideann réalteolaithe modhanna indíreacha, mar shampla cráitéir a chomhaireamh ar a ngealacha nó staidéar a dhéanamh ar dháileadh cineálacha áirithe meteorites a bhí scaipthe acu.

Faoi láthair ní féidir aoiseanna na bpláinéad lasmuigh dár gcóras gréine a thomhas go díreach mar gheall ar theorainneacha teicneolaíochta. Mar sin féin, trí mhodhanna a bheachtú chun aois na réalta a chinneadh, is féidir le réalteolaithe tomhaiseanna oilte a dhéanamh faoi aois na bpláinéid a théann leo.

Cé gur féidir a bheith dúshlánach aoiseanna na réad neamhaí a mheas, soláthraíonn comparáidí idir modhanna éagsúla agus na haoiseanna carraigeacha laistigh dár gcóras gréine féin tomhas cruinnis. Trí leideanna subtle a scrúdú agus úsáid a bhaint as meascán teicnící, leanann réalteolaithe ag leathnú ár dtuiscint ar aois na réalta agus na bpláinéad.

Foinsí:

– Adam Burgasser, An Comhrá

– Guthanna Saineolaithe Space.com: Op-Ed & Léargais