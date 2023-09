Dúshláin Staidéir Nua Teoiricí faoi Fhoirmiú screamh an Domhain

Chuir staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ó Penn State torthaí nua i láthair a thugann dúshlán na dteoiricí atá ann faoi láthair maidir le foirmiú screamh an Domhain agus plátaí teicteonacha. Cé go dtugann na teoiricí atá i réim le tuiscint go gcruthófar plátaí teicteonacha go tapa go luath i stair an Domhain, léiríonn an taighde nua seo go ndeachaigh screamh an Domhain faoi phróiseas athoibrithe níos moille thar na billiúin bliain.

Míníonn an t-údar luaidhe Jesse Reimink, ollamh cúnta le geo-eolaíochtaí ag Penn State, go bhféadfadh an fhaisnéis seo cur le tuiscint níos fearr ar ár bplainéad agus go bhféadfadh sé solas a chaitheamh ar fhoirmiú pláinéid eile freisin. Mhol an teoiric cheannasach go dtí seo go n-athrófaí go tobann ó phláinéad le clúdach marbhánta go dtí ceann ina bhfuil gníomhaíocht teicteonach timpeall 3 billiún bliain ó shin. Mar sin féin, léiríonn an staidéar nach bhfuil an teoiric seo a ghabháil go cruinn na próisis a tharla.

Chun a gcuid conclúidí a bhaint amach, rinne na taighdeoirí anailís ar níos mó ná 600,000 sampla carraige ó bhunachar sonraí taifead carraige an Domhain. Trí scrúdú a dhéanamh ar chomhdhéanamh geocheimiceach agus aoiseanna na gcarraigeacha seo, bhí siad in ann an cuar fáis screamh a athchruthú agus a chinneadh conas a leasaíodh agus a athoibríodh na carraigeacha le himeacht ama. Murab ionann agus teoiricí roimhe seo, léiríonn na torthaí go leanann screamh an Domhain patrún an mhaintlín bhunaidh, rud a thugann le tuiscint go bhfuil comhghaol idir an dá rud.

Tá an staidéar difriúil freisin ó thaighde roimhe seo trí dhíriú ar thaifid carraige in ionad samplaí mianraí. Rinneadh an rogha seo toisc go bhfuil taifid carraige níos íogaire agus nach bhfuil an oiread sin seans ann do chlaonadh nuair a bhíonn na scálaí ama fada seo á scrúdú. Trí anailís a dhéanamh ar chomhdhéanamh carraigeacha igneous ar bhealach nua, chinn na taighdeoirí an cion de dhríodar agus ríomh siad an méid athoibrithe a tharla ar fud stair an Domhain.

Aibhsíonn na torthaí meaitseáil idir an cuar fáis screamh agus taifead an fháis maintlín. Tacaíonn an t-ailíniú seo le teoiricí roimhe seo a mhol geo-eolaithe, ach is é an staidéar seo an chéad cheann a chuir fianaise eimpíreach ar fáil ón taifead carraige chun tacú leis an smaoineamh go bhfásfaidh screamh de réir a chéile. Tugann na taighdeoirí faoi deara, áfach, go bhfuil teorainneacha fós ann mar gheall ar ghanntanas sonraí. D'fhéadfadh tuilleadh anailíse ar na sonraí atá ann cheana léargas níos fearr a thabhairt ar éabhlóid an Domhain agus ar fhoirmiú comhlachtaí pláinéadacha éagsúla.

D’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag an staidéar seo freisin do thuiscint pláinéid eile, mar Véineas, a bhfuil easpa plátaí teicteonacha acu. Trí scrúdú a dhéanamh ar na difríochtaí idir an Domhan agus Véineas agus staidéar a dhéanamh ar an ráta fáis screamhlaigh, féadfaidh taighdeoirí tuiscint níos fearr a fháil ar conas agus cén fáth ar tháinig pláinéid chun cinn ar chonairí éagsúla.

Mar fhocal scoir, tugann an staidéar ceannródaíoch seo dúshlán do theoiricí ar glacadh leo roimhe seo faoi fhoirmiú screamh an Domhain agus plátaí teicteonacha. Trí anailís a dhéanamh ar thaifid carraige, chuir na taighdeoirí fianaise eimpíreach ar fáil d’fhás screamh de réir a chéile, rud a chuir ar ceal an smaoineamh maidir le hathrú tobann chuig gníomhaíocht theicteonach. Cé go bhfuil teorainneacha fós ann, d’fhéadfadh tuilleadh anailíse léargais luachmhara a thabhairt ar éabhlóid an Domhain agus ar fhoirmiú pláinéid eile.

