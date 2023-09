Dul chun Cinn agus Nithe ​​Eiticiúla na hEagarthóireachta Géine sa Leigheas

Bhí eagarthóireacht géine, réimse ceannródaíoch sa leigheas, mar phríomhfhócas phríomhsheisiún an Dr. Tamara Sunbul, dar teideal “Ré Nua don Leigheas: Diagnóisic Dhigiteach agus Teiripeolaíocht”. Leag an Dr Sunbul, stiúrthóir leighis na Faisnéisíochta Cliniciúla ag Johns Hopkins Aramco Healthcare, béim ar chumas na géinitíopála agus ar a bheith ag brath ar bhailiú sonraí le himeacht ama.

Is é an cuspóir atá leis an teicneolaíocht dhigiteach, cosúil le heagarthóireacht ghéinte, ná mínormáltachtaí a bhrath a bhféadfadh éagsúlachtaí torthaí a bheith mar thoradh orthu agus cógais á n-ordú. Mhínigh an Dr Sunbul gur féidir le daoine aonair freagairt go héagsúil leis an gcógas céanna, ag cur béime ar an ngá atá le diagnóis bheacht agus modhanna cóireála.

Ceann de na dul chun cinn is suntasaí san eagarthóireacht géine ná an CRISPR-Cas9, ar a dtugtar “siosúr géiniteach” freisin. Déanann an teicneolaíocht seo seichimh DNA a ghearradh go beacht ag láithreacha ar leith, rud a ligeann do sheichimh ghéinte a mhodhnaíonn an bonn DNA a scriosadh nó a chur isteach. Cé gur aimsigh CRISPR feidhmchláir sa talmhaíocht agus sa bhithfhuinnimh ar dtús, roinn an Dr. Sunbul a acmhainneacht i ndiagnóisic dhigiteach agus teiripeacht.

I réimse na diagnóisice digiteacha, tá modhanna nua cosúil le SHERLOCK agus DETECTR tagtha chun cinn. Úsáideann na modhanna seo eagarthóireacht géine chun galair thógálacha mar COVID-19 a bhrath go tapa. Ina theannta sin, tá eagarthóireacht géine á ionchorprú i bpróisis fionnachtana drugaí ag cuideachtaí ar nós Atomwise, Deep Genomics, agus Valo.

Ina theannta sin, tá ról ríthábhachtach ag eagarthóireacht géine maidir le teiripí cille agus géine a chur chun cinn do raon coinníollacha. Áirítear leis seo neamhoird fola cosúil le thalasaemia, galar corráncheallach, agus hemophilia, chomh maith le coinníollacha cosúil le siondróm Down, daille oidhreachtúil, fiobróis chisteach, diostróife mhatánach Duchenne, agus galar Huntington. Trí úsáid a bhaint as CRISPR, tá sé indéanta córas imdhíonachta othar a athchlárú chun díriú ar a n-ailse féin, ar ionfhabhtuithe (amhail VEID, COVID-19, fliú, Maláire, Zika, agus frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach), agus galair ainsealacha cosúil le hipearcholesterolemia agus cineál 1 diaibéiteas.

In ainneoin an dul chun cinn suntasach seo, tá cúrsaí eiticiúla, dlíthiúla agus eolaíocha fós riachtanach. Thug an Dr Sunbul le fios go bhféadfadh iarmhairtí dochracha a bheith ag eagarthóireacht mhícheart ar ghéinte, ag cur béime ar an ngá atá le rabhadh agus le cruinneas. Ina theannta sin, tá an poitéinseal ag eagarthóireacht géine dul i bhfeidhm ar na glúnta atá le teacht, toisc gur féidir athruithe do-aisiompaithe a laghdú. Dá bhrí sin, tá gá le plé cuimsitheach ar na himpleachtaí eiticiúla a bhaineann le heagarthóireacht ghéinte chun cur i bhfeidhm freagrach a chinntiú agus chun folláine daoine aonair agus na sochaí ina hiomláine a chosaint.

