Ullmhaíonn NASA Roicéad Córas Seoladh Spáis do Mhisean Lunar Criúnaithe in 2024

Tá NASA ag déanamh ullmhúcháin shuntasacha dá mhisean Artemis 2 atá le teacht, ina dtabharfaidh ceathrar spásairí ar thuras gealaí. Is é seo an chéad uair a thaistil daoine go dtí an ghealach le breis agus 50 bliain. Bainfidh an misean úsáid as roicéad Córas Seoladh Spáis (SLS) NASA, a d’eitil cheana féin le spásárthach neamhchriúnaithe darb ainm Artemis 1.

Is é príomhfhócas ullmhúcháin NASA ná sábháilteacht na foirne a chinntiú le linn strus an tseolta. Is éard atá i gceist leis sin tástáil bhreise a dhéanamh ar chórais nua ar bord an roicéad SLS agus ar a lainseálaí soghluaiste, lena n-áirítear córas éalaithe éigeandála. Tá na spásairí féin páirteach go gníomhach sa phróiseas ullmhúcháin, lena n-áirítear tástáil ar an láthair agus iad ag caitheamh a gcuid culaithí spáis.

Tá misean Artemis 1, a sheol trí mannequins timpeall na gealaí, tar éis bunús a sholáthar chun próiseas ullmhúcháin níos míne a chruthú le haghaidh Artemis 2. Tugadh aghaidh ar na dúshláin a bhí le sárú le linn Artemis 1, amhail moill ar chomhaireamh seolta insamhlaithe, agus anois tá an fócas. ar ábhar a bhaineann leis an gcriú agus ar oiliúint chun bearta sábháilteachta a fheabhsú.

Tá garspriocanna tábhachtacha éagsúla i gceist leis na hullmhúcháin do Artemis 2. Insamhailfidh an fhoireann lá seolta in éineacht leis an gcriú talún, glacfaidh siad páirt i gcleachtais éalaithe éigeandála, agus déanfar tástálacha cruachta agus tionóil ar an roicéad i bhFoirgneamh Tionóil Feithicle NASA. Ar deireadh, ullmhófar an chairn ar an eochaircheap seolta do sheoladh déanach an mhisin in 2024.

Is í an tsábháilteacht an phríomhchúram le linn an phróisis ullmhúcháin. Déanfaidh NASA an líon céanna insamhaltaí comhaireamh síos seolta agus a rinneadh roimhe seo, ag tabhairt tosaíochta do shábháilteacht na foirne eitilte agus na foirne talún araon. Is comhpháirteanna riachtanacha den ullmhúchán iad cleachtas leanúnach agus oiliúint cuimhne matáin, ag cinntiú go bhfuil gach ball foirne ullmhaithe go maith don mhisean.

I measc na n-athruithe suntasacha in Artemis 2 tá coigeartuithe ar nósanna imeachta breoslaithe bunaithe ar cheachtanna a foghlaimíodh le linn an chleachtaidh um ghléasadh fliuch le haghaidh Artemis 1. Cuidíonn athruithe dearaidh ar an lainseálaí soghluaiste chun a fheidhmiúlacht a fheabhsú. Tugtar aird freisin ar chomhéadain umar breosla chun sceitheanna a chosc, agus sonraí ó thástálacha roimhe seo ag cur in iúl do na coigeartuithe is gá.

Leis na hullmhúcháin chuimsitheacha seo, tá NASA ar an mbóthar ceart chun a mhisean stairiúil Artemis 2 a dhéanamh ina iarracht rathúil, ag réiteach an bhealaigh le haghaidh taiscéalaíochta gealaí amach anseo.

