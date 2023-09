Taighdeoir Colóime ag déanamh staidéir ar Ábhar Seachtrach i Samplaí deannaigh a Tugadh Ar ais go dtí an Domhan

Bhí deis uathúil ag taighdeoir óg Colóime, Camilo Jaramillo-Correa, staidéar a dhéanamh ar shamplaí deannaigh a tugadh ar ais ón spás amuigh. Bailíodh na samplaí ag misean Hayabusa2 de chuid gníomhaireacht spáis na Seapáine, a bhí ar an gcéad duine a rinne íomhánna a léasú ó rovers oibriúcháin ar astaróideach agus a chuir samplaí geolaíochta ar ais chuig an Domhan. Dhear agus thóg Jaramillo-Correa, a bhí ag déanamh staidéir ar a PhD in Innealtóireacht Núicléach ag an am, capsúl samplach séalaithe chun na samplaí a choinneáil agus iad a chosaint ó éilliú aeir.

D'iarr a mheantóirí an raibh sé indéanta an capsule a úsáid chun staidéar a dhéanamh ar ábhar extraterrestrial, agus rinne Jaramillo-Correa an capsule a mhodhnú agus a thástáil chun na ceanglais dhian maidir le cosaint samplaí a chomhlíonadh. Rinne an fhoireann staidéir ar dhá thacar samplaí ó astaróideach Ryugu: cáithníní aonair agus púdair mhíne. Tá an anailís ar siúl, ach tá siad ag súil le faisnéis a fháil faoi chomhdhéanamh, airíonna, agus fianaise fhéideartha ar shíonchaitheamh spáis na n-astaróidigh.

Tá sé tábhachtach staidéar a dhéanamh ar asteroids ar dhá phríomhchúis, de réir Jaramillo-Correa. Ar an gcéad dul síos, tugann siad léargas ar chéimeanna tosaigh an Ghrianchórais agus is féidir leo cabhrú linn tuiscint a fháil ar conas a foirmíodh é féin agus an Domhan, chomh maith le bunús na beatha. Ar an dara dul síos, is féidir le staidéar a dhéanamh ar asteroidí léargais a sholáthar ar na héifeachtaí a bhíonn ag síonchaitheamh spáis agus éilliú an atmaisféir.

Léiríonn turas Jaramillo-Correa ón gColóim go dtí na Stáit Aontaithe as a chuid taighde na difríochtaí idir timpeallachtaí taighde agus rochtain ar acmhainní. Thug sé faoi deara go bhfuil rochtain i bhfad níos éasca ag taighdeoirí sna SA ar acmhainní, mar ionstraimí, i gcomparáid leo siúd sa Cholóim. Ina ainneoin sin, d'fhoghlaim sé tuiscint a fháil ar chumais a saotharlainne sa Cholóim agus a bheith seiftiúil.

Lean taighdeoir Colóime eile, Andrea Guzman Mesa, a aisling i réimse na réaltfhisice. Dhírigh a PhD ar staidéar a dhéanamh ar atmaisféir na bpláinéad lasmuigh dár gcóras gréine. Chuir sí samhlacha atmaisféaracha i gcomparáid le sonraí breathnóireachta ag baint úsáide as creataí meaisínfhoghlama chun tuartha a dhéanamh faoi chomhdhéanamh na n-atmaisféar sin. Bhí baint mhór ag Guzman Mesa freisin le hinfheictheacht na n-eolaithe baineanna sa Cholóim a mhéadú, agus é ag súil le fíor-athrú a dhéanamh ar éiceachóras taighde na tíre.

