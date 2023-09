Faigheann an Pláinéad seo Báisteach Le Clocha Geamáin Le linn an Mhona

I réimse an spáis lasmuigh, áit a aimsítear iontais gan deireadh, tá fionnachtain úrnua déanta ag réalteolaithe le déanaí. Tá pláinéad ó lasmuigh dár gcóras gréine, ar a dtugtar WASP-121b, tar éis aird a tharraingt ar fheiniméan neamhghnách – cuireann sé báisteach ar chlocha lómhara. Ba iad taighdeoirí ó Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts a rinne an fionnachtain iontach seo ag baint úsáide as Teileascóp Spáis Hubble NASA.

Gluaiseann WASP-121b, atá níos mó ná Iúpatar, go tapa timpeall a réalta ósta, ag críochnú fithis amháin i díreach 30 uair an chloig mar gheall ar a ghaireacht don réalta. Suite timpeall 850 solasbhliain ón Domhan, tugtar “Iúpatar te” ar an bpláinéad seo go minic. Mar sin féin, is é an rud a chuireann as a chéile é ná an teagmhas neamhghnách a breathnaíodh ag teorainn an lae is oíche.

Cuireadh tús leis an staidéar nuair a bhreathnaigh réalteolaithe ar ghníomhaíocht ar leith ag an idirthréimhse idir rith an lae agus oíche ar WASP-121b. Ba léir ó bhreathnuithe roimhe seo nach raibh tíotáiniam san atmaisféar, agus bhí a chol ceathrair ceimiceach vanadium i láthair. D’ardaigh an éagothroime seo ceisteanna ós rud é go bhfuil cosúlachtaí idir an dá ghné seo.

Nocht imscrúdú breise a rinne Mikal-Evans ó Institiúid Max Planck um Réalteolaíocht nochtadh suimiúil. Cruthaíonn na teochtaí foircneacha ar thaobh oíche an phláinéid titim mhór, rud a fhágann go mbíonn báistí comhdhéanta de tíotáiniam agus alúmanam. Nuair a chomhcheanglaíonn alúmanam le heilimintí cosúil le cróimiam, iarann, agus tíotáiniam, déantar é a chlaochlú go clocha lómhara cosúil le rubies agus sapphires.

Leathnaíonn fionnachtain báistí gemstone ar WASP-121b ár dtuiscint ar an éagsúlacht agus ar an áilleacht atá sa chosmos. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán ar na rúndiamhra atá ag fanacht le nochtadh sa spás amuigh.

Foinsí:

- Domhan na Fisice:

– Cómhaoin Wikimedia: