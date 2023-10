Tá sé mar aidhm ag Caighdeáin Nua sa tSile Truailliú Solais a Laghdú agus Spéartha Dorcha a Chosaint

Tá cáil ar an tSile mar gheall ar a coinníollacha sáramhairc eisceachtúla, agus tá Desert Atacama ar cheann de na háiteanna is fearr le haghaidh réalteolaithe mar gheall ar a spéartha soiléire agus an truailliú solais íosta. Chun na spéartha dorcha seo a chaomhnú don réalteolaíocht agus aghaidh a thabhairt ar éifeachtaí díobhálacha truaillithe solais ar shláinte an duine agus ar bhithéagsúlacht, tá Caighdeán Soilsithe Náisiúnta Nua tugtha isteach ag Aireacht Comhshaoil ​​na Sile.

Roimhe seo, bhí rialacháin soilsithe ar leith ag na réigiúin a bhí ina n-óstach ar réadlanna móra sa tSile chun a stádas spéir dorcha a chosaint. Anois, tá na caighdeáin seo á leathnú ar fud an chuid eile den tír chun cleachtais soilsithe lasmuigh atá freagrach agus inbhuanaithe a chur chun cinn.

Díríonn an caighdeán soilsithe nua ar soilsiú lasmuigh a fheabhsú trí athrú ó sholas gorm dian go dathanna ómra níos boige. Cuidíonn an t-athrú seo leis na hiarmhairtí diúltacha ar shláinte an duine a íoslaghdú, amhail murtall, dúlagar, agus cineálacha áirithe ailse. Ina theannta sin, ní mór fógraíocht soilsithe a mhúchadh idir meán oíche agus 7 am, ag cinntiú nach gcuireann soilsiú tráchtála le truailliú solais le linn uaireanta ríthábhachtacha oíche.

Taobh amuigh de shláinte an duine, aithníonn an Caighdeán Soilsithe Náisiúnta Nua tionchar truaillithe solais ar bhithéagsúlacht. Cuireann solas saorga isteach ar iompar speiceas oíche, lena n-áirítear pailneoirí feithidí agus éin mhara. Bíonn pailneoirí feithidí ag brath ar sholas na gealaí agus ar sholas na réalta le haghaidh loingseoireachta, agus is féidir le truailliú solais mearbhall agus míshuaimhneas a chur orthu, rud a chuireann isteach ar phailniú plandaí agus ar chothabháil na mbarr. Mar an gcéanna, tá peitril stoirme Markham, éan mara dúchasach don tSile, Eacuadór agus Peiriú, i mbaol mar gheall ar thruailliú solais. Úsáideann na héin seo solas na gealaí agus na réaltaí chun nascleanúint a dhéanamh chuig a gcuid forais pórúcháin, ach is minic go gcuireann soilsiú uirbeach mearbhall orthu, rud a chuireann cosc ​​​​ar imirce rathúil.

Tá sé mar aidhm ag an gCaighdeán Soilsithe Náisiúnta Nua na tionchair dhiúltacha ar an bhfiadhúlra a aisiompú agus limistéir atá ríthábhachtach d’iarrachtaí caomhnaithe a chosaint. Trí dhianacht, teocht dath, agus teorainneacha ama a chur i bhfeidhm, féachann an tSile le húsáid réasúnach agus inbhuanaithe soilsiú saorga a bhaint amach agus an comhshaol agus folláine an duine a chosaint.

Chomh maith leis na buntáistí seo, cinntíonn na rialacháin nua freisin caomhnú tearmann spéir dorcha na Sile, a bhfuil go leor réadlanna ann. Cruthaíonn an méadú ar thruailliú solais riosca suntasach d’inmharthanacht breathnuithe réalteolaíocha san fhadtéarma. Trí thosaíocht a thabhairt do chaomhnú na spéire dorcha, aithníonn an tSile tábhacht na réalteolaíochta agus an méid a chuireann sí le tuiscint na cruinne.

Foinsí: Fundación Cielos de Chile, Aireacht Comhshaoil ​​na Sile