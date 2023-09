Soilse Neamhghnách Aurora Dearg Suas na Spéartha

Ar an 24 Meán Fómhair, shoilsigh aurora dearg annamh spéir na hoíche ar fud an leathsféar thuaidh, ag teacht ar limistéir chomh fada ó dheas leis an bhFrainc agus Kansas. Stoirm láidir gheomhaighnéadach a spreag bladhm na gréine ón nGrian ba chúis leis an taispeáint iontach soilse seo. Is feiniméin nádúrtha iad Auroras, idir ghlas agus dearg, a tharlaíonn nuair a idirghníomhaíonn cáithníní luchtaithe ón nGrian le móilíní in atmaisféar an Domhain, ag astú solais.

Is iad na hauroras is coitianta ná cuirtíní glasa de bharr astú solais ó adaimh ocsaigine san atmaisféar uachtarach. Nuair a imbhuaileann leictreoin ardluais le hadaimh agus le hiain nítrigine, is féidir leo astuithe gormacha agus bándearg a chur faoi deara, a mheascann chun imeall bog corcra a chruthú. Ar an láimh eile, is iad adaimh ocsaigine ag airde an-ard is cúis le sruthanna domhain dearga solais. Is gnách go bhfeictear na hauroras dearga seo le linn stoirmeacha gréine fuinniúla.

Bhí stoirm gréine tuartha ag saineolaithe ar 24 Meán Fómhair, ach bhí an tionchar níos láidre ná mar a bhíothas ag súil leis. Tháinig an aurora dearg os cionn na hEorpa den chéad uair, breathnadóirí dazzling in Albain, san Íoslainn, agus san Ísiltír. Níos déanaí, rinne sé a bhealach go Meiriceá Thuaidh, le daoine i Kansas agus Nebraska chonaic an glow eerie. Cinneann déine an aurora soiléireacht a dathanna, le taispeántais níos láidre ag briseadh isteach i mbannaí agus ag luascadh trasna spéir na hoíche.

Bhí an bhliain seo an-spreagúil do chasers Aurora. Bhí taispeántais dochreidte iolracha de na soilse thuaidh, lena n-áirítear an aurora dearg annamh. Chuir gníomhaíocht mhéadaithe na gréine, mar chuid den timthriall gréine 11 bliana, leis na feiniméin mhealltacha seo. Leanann eolaithe ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar an nGrian maidir le brúchtaí féideartha agus a dtionchar ar réimse maighnéadach an Domhain.

Eispéireas iontach é fianú aurora dearg, rud a chuireann iontais ár bplainéad agus na cruinne níos faide i gcuimhne dúinn. Mar sin, má tá tú i do chaser aurora, fanacht tuned do seónna solais níos dochreidte le teacht.

