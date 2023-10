Soláthraíonn Skull Ialtóg ó 50 Milliún Bliain ó shin Léargas Nua ar Luath-Éabhlóid Ialtóg

Thángthas ar cloigeann ialtóg nach mór slán, a théann siar thart ar 50 milliún bliain, i bpluais sa Fhrainc. Tugann an toradh seo léargas ar éabhlóid luath ialtóga a bhí mistéireach roimhe seo. Tá ceann de na taifid iontaise is boichte i measc mamaigh ag sciatháin leathair, rud a fhágann go bhfuil sé dúshlánach a chinneadh cathain a thosaigh siad ag eitilt nó ag fara i bpluaiseanna den chéad uair, chomh maith le cathain a d'fhorbair siad a gcumas macalla uathúil. Bhí cloigeann an ialtóg, a bhaineann leis an speiceas imithe in éag Vielasia sigei, i measc 23 duine iontaisithe a fuarthas san uaimh.

Is minic a bhí iontaisí ialtóga roimhe seo ilroinnte nó go hiomlán leata, rud a fhágann go raibh sé deacair staidéar a dhéanamh ar a n-anatamaíocht tríthoiseach agus a chinneadh ar bhain siad úsáid as macalla. Mar sin féin, bhí cloigeann Vielasia sigei caomhnaithe go foirfe i aolchloch, ag cothabháil a cruth bunaidh. Thug sé seo deis d’eolaithe staidéar a dhéanamh ar an gcluas istigh agus é a chur i gcomparáid le hialtóga nua-aimseartha. Tugann na torthaí le tuiscint gur dócha gur bhain an t-ialtóg ársa seo úsáid as macalla, rud a chuir i bhfad chun tosaigh ar na míolta móra é i dtéarmaí an chumais seo a fhorbairt. Roimh an bhfionnachtain seo, ní raibh na heolaithe cinnte ach go raibh macalla i dteaghlaigh nua-aimseartha ialtóg.

Ba speiceas beag a raibh cónaí air i bpluaiseanna san ialtóg Vielasia sigei, gan ach 1.8 cm ar fad. Tagann sé seo salach ar na boinn tuisceana a bhí ann roimhe seo gur chónaigh luath-ialtóga go príomha i gcrainn timpeall lochanna agus foraoisí. Is dócha gur chuir cobhsaíocht timpeallachtaí uaimheanna tearmann ar fáil le linn athruithe teochta athraitheacha na tréimhse Eocene luath.

Cé nach réitíonn an fionnachtain seo go cinntitheach an díospóireacht faoi macallai luath-ialtóg, cuireann sé fianaise an-láidir ar fáil. Feidhmíonn sé freisin mar inspioráid le haghaidh tuilleadh iniúchta ar an taifead iontaise chun níos mó léargais a fháil ar éabhlóid ialtóga agus a dtréithe uathúla.

Foinsí:

– “Taispeánann fionnachtain cloigeann 'neamhbhrúite' ialtóg ársa solas nua ar éabhlóid luath an ialtóg,” Ollscoil New South Wales Sydney

– Irisleabhar Bitheolaíochta Reatha