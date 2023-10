Taispeántais Taighde Nua Go raibh Fás Mear agus Leibhéil Ardghníomhaíochta ag Maiasaura

I staidéar nua a foilsíodh san iris Paleobiology, fuair taighdeoirí amach go raibh an cumas ag Maiasaura, cineál dineasáir, suimeanna móra fuinnimh agus cothaithigh a ghlacadh agus iad a úsáid le haghaidh fás tapa agus leibhéil arda gníomhaíochta. In ainneoin a ndearcadh mar chréatúir malla agus mallacha, bhí dineasáir mar Maiasaura i ndáiríre fola te agus an-ghníomhach.

Dhírigh na taighdeoirí ar an méid fuinnimh a d’úsáid na dineasáir mionbhus agus iad ag fás ina ndaoine fásta. Trí staidéar a dhéanamh ar a gcnámha, bhí na taighdeoirí in ann a chinneadh go raibh an cumas ag Maiasaura a gcnámha a dheisiú agus a athmhúnlú, cosúil le héin agus mamaigh.

De réir an staidéir, ba chúis le micreafractures i gcnámha na dineasáir ba chúis le gníomhaíochtaí gluaiste agus meáchain. Mar sin féin, bhí na cnámha in ann iad féin a leigheas trí phróiseas ar a dtugtar athmhúnlú cnámh. Bhain an próiseas seo le fás na ribeadáin fola tríd an tseanchnámh, a thuaslagadh ansin agus cnámh nua a chur ina ionad.

Cé go bhfuair go leor paleontologists fianaise ar athmhúnlú cnámh i gcnámha dineasáir fásta, is beag aird a tugadh ar chnámha dineasáir óg. Chun staidéar a dhéanamh ar chnámha dineasáir óg, scrúdaigh na taighdeoirí iontaisí ón bhFoirmiú Dhá Leigheas i Montana, a sholáthair bailiúchán annamh de chnámha ón speiceas dineasáir céanna ag céimeanna éagsúla fáis.

Léirigh an taighde gur fhás Maiasaura óg ag rátaí iontach tapa, ag baint meáchain 200-400 cileagram amach faoin dara bliain agus os cionn 3,000 cileagram ag a ndéagóirí. Bhí méid suntasach ocsaigine agus cothaithigh ón fhuil ag teastáil ó na rátaí arda fáis seo.

D'fhorbair na taighdeoirí teicníocht freisin chun sreabhadh fola ó na cnámha a thomhas trí mhéid an fhoramen a scrúdú, poll trína ndeachaigh an príomh-artaire cothaitheach isteach sa chnámh. Trí úsáid a bhaint as an teicníc seo, fuair siad amach go raibh na rátaí sreafa fola i dineasáir aon bhliain d'aois i bhfad níos airde ná iad siúd de dhineasáir fásta, rud a léiríonn na riachtanais ardfhuinnimh agus cothaitheach le linn na gcéimeanna tosaigh fáis.

Tríd is tríd, cuireann an taighde seo léargais luachmhara ar fáil ar fhás agus ar leibhéil ghníomhaíochta dineasáir mar Maiasaura. Tugann sé dúshlán an dearcadh coitianta ar dhineasáir mar chréatúir laga agus cuireann sé fianaise nua ar fáil chun tacú leis an teoiric gur ainmhithe fola te agus an-ghníomhacha iad.

Foinsí:

– [Teideal Anseo] – url

– Cé chomh cliste is a bhí ár sinsir? Casadh amach nach bhfuil an freagra i méid inchinn, ach sreabhadh fola - url

– Fuss te: an bhfuil teoiric na ndineasár fola te ceart nó mícheart? – url