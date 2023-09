Ullmhaíonn Misean OSIRIS-REx NASA dá Chríochphointe Riosca i bhFásach Utah

Tá misean uaillmhianach NASA chun sampla astaróideach a aisghabháil agus é a thabhairt ar ais go dtí an Domhan ag druidim chun críche go contúirteach agus an taiscéalaí spáis OSIRIS-REx le teacht i dtír i bhfásach Utah Dé Domhnaigh. Táthar ag súil go soláthróidh an sampla, a d'fhéadfadh a bheith ar an gceann is mó a fuarthas riamh ó mhisean den sórt sin, léargais luachmhara ar fhoirmiú ár gcóras gréine agus ar bhunús na beatha ar an Domhan.

Bhailigh an taiscéalaí OSIRIS-REx, a seoladh in 2016, an sampla ó astaróideach ar a dtugtar Bennu beagnach trí bliana ó shin. Tá an touchdown sceidealta le haghaidh maidin Dé Domhnaigh ag láithreán tástála i Utah, áit a scaoilfear an capsule ina bhfuil an sampla thart ar 67,000 míle ar shiúl ón Domhan.

Mairfidh shliocht deiridh an chupáin isteach in atmaisféar an Domhain 13 nóiméad, agus sroichfidh sé uasteocht 5,000 céim Fahrenheit lena linn. Má théann gach rud de réir an phlean, tabharfar an capsule go dtí tuirlingt bog ar urlár an fhásaigh ag baint úsáide as paraisiúit.

Is ionann bualadh an sprioclimistéar le haghaidh tuirlingthe, a chlúdaíonn 250 míle cearnach, agus dart a chaitheamh ar feadh fad cúirt cispheile agus bualadh an bullseye, de réir bainisteoir tionscadail NASA OSIRIS-REx, Rich Burns. Níl rioscaí ag baint leis an misean, áfach, agus tá ullmhúcháin déanta ag foirne do “chás tuirlingthe crua” chun caomhnú an ábhair astaróideach a chinntiú.

Nuair a bheidh an capsule ar an talamh, déanfar é a scrúdú dá riocht agus ansin é a iompar chuig seomra glan sealadach. An lá dár gcionn, eiseofar an sampla chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston, Texas, áit a ndéanfaidh eolaithe anailís agus staidéar air.

Táthar ag súil go bhfógróidh NASA na torthaí tosaigh le linn preasagallamh ar 11 Deireadh Fómhair. Is é an misean seo an chéad uair a rinne NASA iarracht sampla astaróideach a thabhairt ar ais go dtí an Domhan, agus d'fhéadfadh sé faisnéis ríthábhachtach a sholáthar maidir le foirmiú ár gcóras gréine agus an fhéidearthacht. den saol lasmuigh den Domhan.

Foinsí: NASA

Sainmhínithe:

– OSIRIS-REx: Taiscéalaí spáis NASA a seoladh in 2016 chun sampla a bhailiú ón astaróideach Bennu.

– Bennu: astaróideach le trastomhas 500 méadar a fhithisíonn an Ghrian agus a théann chuig an Domhan gach sé bliana.

– Capsúl: An coimeádán ina stóráiltear an sampla astaróideach don turas fillte go Domhan.

– Paraisiúit: Feistí a úsáidtear chun moilliú a dhéanamh ar shliocht an chuasáin le linn tuirlingthe.

– “Cás crua tuirlingthe”: Cás ina dtarlaíonn tuirlingt níos lú ná idéalach sa chapsúl samplach ach ina bhfuil bearta curtha i bhfeidhm chun caomhnú an ábhair astaróideach a chinntiú.

– Johnson Space Centre: ionad NASA i Houston, Texas, áit a ndéanfar anailís agus staidéar ar an sampla.

– Grianchóras: Cnuasach pláinéid, gealacha, asteroids, agus réada neamhaí eile a imrothlaíonn timpeall na Gréine.

– Space.com: https://www.space.com/osiris-rex-asteroid-sample-return-landing-date