An Struchtúr Adhmaid is Sine a Nochtadh: Ard-Sibhialtacht Sinsear?

Tá fionnachtain úrnua déanta ag seandálaithe le déanaí: an struchtúr adhmaid is sine a aimsíodh riamh, ag dul siar beagnach leathmhilliún bliain. Tugann an toradh seo le fios go raibh ár sinsir i bhfad níos mó chun cinn ná mar a measadh roimhe seo. Fuarthas an struchtúr suntasach ag Kalambo Falls sa tSaimbia, in aice leis an teorainn leis an Tansáin, agus tá sé dea-chaomhnaithe go heisceachtúil. Creidtear gur ardán, cosán nó áit chónaithe ardaithe é a choinnigh ár ngaolta os cionn an uisce.

Tá marcanna gearrtha ar an adhmad, rud a thugann le fios gur úsáideadh uirlisí primitive chun dhá lomán mór a cheangal leis an struchtúr a chruthú. Chomh maith leis an ardán adhmaid, thángthas ar bhailiúchán uirlisí adhmaid, lena n-áirítear ding agus bata tochailt, ar an suíomh freisin. Tugann an fionnachtain seo dúshlán don tuairim nár bhain ár sinsir úsáid as adhmad ach chun críocha teoranta, mar shampla tinte a thosú nó fiach.

Dúirt Larry Barham, príomhúdar an staidéir agus seandálaí in Ollscoil Learpholl, gur athraigh an toradh seo a dhearcadh ar ár sinsir. Léirigh sé go raibh an cumas acu a dtimpeallacht a athrú ó bhonn agus rud éigin nuálaíoch a chruthú. Creideann Barham go léiríonn sé seo ardleibhéal smaointeoireachta teibí agus b’fhéidir scileanna teanga fiú.

Ba fhionnachtain seans é an struchtúr a rinneadh le linn tochailtí in 2019 in aice le hAbhainn Kalambo, os cionn eas a shroicheann airde 235 méadar. Creidtear gur chaomhnaigh leibhéal ard an uisce ag na easanna an struchtúr adhmaid leis na cianta. Is annamh a aimsítear adhmad ársa mar gheall ar an gclaonadh atá ann lobhadh gan mórán rian a fhágáil ina dhiaidh do na glúine atá le teacht.

Chun aois an struchtúir a chinneadh go cruinn, d'úsáid na taighdeoirí modh nua ar a dtugtar dhátú luminescence, a thomhaiseann an uair dheireanach a bhí mianraí faoi lé solas na gréine. Léirigh sé seo go bhfuil an struchtúr ar a laghad 476,000 bliain d'aois, roimh an éabhlóid Homo sapiens. Fuarthas iontaisí Homo heidelbergensis, gaol daonna, sa réigiún, a théann siar idir 700,000 agus 200,000 bliain.

Tugann an fhionnachtain dúshlán don chreideamh a bhí i réim go raibh sinsear daonna fánaíochta. Tugann suíomh an struchtúir in aice leis na heasanna, a chuir foinse iontaofa uisce ar fáil, le fios go bhféadfadh sé gur áit chónaithe bhuan é. Mar sin féin, níl an hipitéis seo cruthaithe go fóill agus tá gá le tuilleadh taighde.

Tríd is tríd, léiríonn an t-aimsiú dochreidte seo cumais agus seiftiúlacht ollmhór ár sinsear. Soláthraíonn sé fianaise ar a n-ardsmaointeoireacht, ar a gcumas pleanála, agus ar chruthú struchtúir nach bhfacthas riamh cheana. Ardaíonn an fionnachtain ceisteanna suimiúla faoi fhorbairt na sibhialtachtaí luatha agus leagann sé béim ar an ngá atá le tuilleadh iniúchta agus staidéir ar ár stair i bhfad i gcéin.

– Dátú luminescence: teicníocht lena gcinntear aois na mianraí tríd an am ó nochtadh deiridh do sholas na gréine a thomhas.

– Homo heidelbergensis: sinsear daonna imithe i léig a measadh a mhair idir 700,000 agus 200,000 bliain ó shin.

– Smaointeoireacht theibí: an cumas smaoineamh ar choincheapa nach bhfuil i láthair go fisiciúil nó nach bhfuil taithí dhíreach acu.

