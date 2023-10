Fuair ​​​​staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ag Ollscoil Zurich, an Eilvéis go gcuireann toscaí móra agus gape leathan dobhareach srian ar a ngluaiseachtaí coganta, rud a fhágann go bhfuil coganta neamhéifeachtach. Tugann na torthaí, a foilsíodh san irisleabhar rochtana oscailte PLOS ONE, solas ar bhitheolaíocht choganta uathúil na n-ainmhithe uisceacha seo.

Is eol go bhfuil an bearna is leithne d'aon mhamach ag hippos, rud a ligeann dóibh líon mór fásra a ithe. Mar sin féin, tugann an staidéar le fios go bhfuil a gcumas coganta teoranta mar gheall ar mhéid agus socrú a gcuid fiacla. Thug na taighdeoirí faoi deara iompraíocht choganta na n-dobharthach coiteann agus na dobhareach piocach ag baint úsáide as píosaí físe d'ainmhithe sa zú. Scrúdaigh siad freisin cloigeann eiseamail an mhúsaeim chun méid agus leagan amach na bhfiacla a thomhas agus d'fhéach siad le comharthaí caitheamh a léiríonn patrúin coganta.

Léirigh na torthaí nach raibh mórán difríochta idir leithead na bhfiacla uachtaracha agus íochtaracha idir an dá speiceas dobhareach, rud a thugann le tuiscint go raibh gluaiseacht coganta ingearach go príomha. Fuarthas amach, áfach, go gcuireann na fiacla tosaigh uachtaracha agus íochtaracha comhghlasa i dobharáin choitianta cosc ​​beagnach go hiomlán ar choganta taobh le taobh. I gcodarsnacht leis sin, úsáideann dobhareach pygmy tairiscint mheilt beag taobh le taobh nuair a bhíonn siad ag coganta.

Creideann na taighdeoirí go raibh sinsear hippos nua-aimseartha ag brath níos mó ar ghluaiseachtaí jaw a mheilt, ach cailleadh an cumas seo le himeacht ama. D’fhéadfadh gur thug éabhlóid an fhód docht agus an bhearna leathan tosaíocht don chumas troda thar éifeachtúlacht coganta. Moltar freisin go bhféadfadh gur chuir coganta neamhéifeachtach le stíl mhaireachtála leath-uisceach na hippos.

Léiríonn an staidéar go mbíonn an chuid is mó de na luibhiteoirí ag brath ar ghluaiseachtaí gialla taobh le taobh chun a gcuid bia a mheilt, ach tá dobhareach tar éis éirí as seo mar gheall ar an ngá atá acu le gialla docht le linn troideanna le dobhareach eile. Cuidíonn an taighde le tuiscint níos fearr ar bhitheolaíocht choganta uathúil hippos agus na fachtóirí a mhúnlaíonn a n-iompraíocht chothaithe.

Teideal: Bitheolaíocht Choganta Hippos: Éifeachtúlacht Teorainneacha Toscaí Feiceálach agus Béil Leathan

