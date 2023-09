Forbraíonn taighdeoirí róbat ar Scála Feithidí Dócháin-Powered

D'éirigh le taighdeoirí in Ollscoil Cornell robot ar scála feithidí a chruthú atá faoi thiomáint ag dócháin, rud a sháraíonn cumais robots leictreacha-tiomáinte i dtéarmaí luas, neart, solúbthachta agus cumas léim. Chomhcheangail an fhoireann micrea-ghníomhaitheoirí boga le breosla ceimiceach ardfhuinnimh chun na dúshláin a bhí roimh laghdú méide mótair, innill agus caidéil a shárú. Trí úsáid a bhaint as breosla ceimiceach ard-fhuinnimh cosúil leis an gceann a úsáidtear i ngluaisteáin, bhí na taighdeoirí in ann cumhacht agus feidhmíocht an róbait ar bord a mhéadú go suntasach. Tá an róbat, a thomhaiseann beagán os cionn orlach ar fad agus a mheá coibhéiseach le fáiscíní páipéir go leith, clóite 3D le roisín lasair-resistant agus feistithe le ceithre actuators a fheidhmíonn mar a chosa.

Tá na gníomhaitheoirí in ann 9.5 niútan fórsa a tháirgeadh, i gcomparáid leis an tuairim is 0.2 niútan a tháirgtear ag róbait den mhéid céanna. Is féidir leis an robot oibriú freisin ag minicíochtaí níos mó ná 100 hertz, díláithriúcháin 140% a bhaint amach, agus 22 uair a mheáchan coirp a ardú. Ligeann a actuators dócháin-thiomáint dó nascleanúint a dhéanamh ar ghnéithe deacra, constaicí a ghlanadh, léim achair dochreidte, agus bogadh go tapa ar an talamh. Tugann dearadh na ngníomhairí ardleibhéal rialaithe freisin, rud a ligeann d'oibreoirí luas, minicíocht spréach agus beathú breosla a choigeartú i bhfíor-am chun raon freagraí a spreagadh.

Tá sé beartaithe ag na taighdeoirí níos mó actuators a cheangal le chéile chun gluaiseachtaí mínrialaithe agus láidre a tháirgeadh ar scála níos mó. Tá sé mar aidhm acu freisin leagan neamhcheangailte den róbat a fhorbairt trí úsáid a bhaint as breosla leachtach is féidir a iompar ar bord, chomh maith le leictreonaic níos lú. Tugann an dul chun cinn seo i róbataic dócháin níos gaire dúinn don réaltacht maidir le róbait ar scála feithidí a úsáid in oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála, taiscéalaíochta, monatóireacht comhshaoil, faireachas agus loingseoireacht i dtimpeallachtaí dúshlánacha.

Foinse: Cameron A. Aubin et al, Gníomhairí dócháin boga, cumhachtacha do róbait ar scála feithidí, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Foinse: Ollscoil Cornell