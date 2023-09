Nochtann Misean Chang'e-4 na Síne Rúin na Gealaí

Tá léargais cheannródaíocha curtha ar fáil ag misean Chang'e-4 na Síne ar rúndiamhra na gealaí. Bhain an misean, arna stiúradh ag Riarachán Spáis Náisiúnta na Síne (CNSA), an chloch mhíle stairiúil amach maidir le tuirlingthe ar an taobh thall den ghealach i 2018. Ó shin i leith, tá an spásárthach ag gabháil íomhánna suntasacha agus ag baint samplaí mianraí amach, ag scaoileadh solas ar an ghealach. stair gheolaíochta.

Foilsíodh torthaí an mhisin Chang'e-4 le déanaí san Journal of Geophysical Research: Planets. Léirigh an anailís go bhfuil an 130 troigh (40m) is airde de dhromchla na gealaí comhdhéanta de shraitheanna iomadúla deannaigh, ithreach agus carraigeacha briste. D'aimsigh taighdeoirí freisin cúig shraith ar leith de laibhe gealaí faoin dromchla seo, a scaipeadh ar fud an tírdhreacha na billiúin bliain ó shin.

Creideann saineolaithe gur foirmíodh an ghealach 4.51 billiún bliain ó shin nuair a d’imbhuail réad de mhéid Mars leis an Domhan agus gur bhris blúire as dá bharr. Sna 200 milliún bliain atá romhainn, bhí tionchair éagsúla ag an ngealach ó bhruscar spáis, rud a chruthaigh scoilteanna ar a dromchla. Díreach cosúil leis an Domhan, bhí pócaí magma leáite i maintlín na gealaí, a chuaigh isteach sna scoilteanna de bharr brúchtaí bolcánacha.

Mar sin féin, léiríonn na sonraí nua ó Chang'e-4 gur tháinig laghdú de réir a chéile ar ghníomhaíocht bholcánach ar an ngealach le himeacht ama. Dá ghaire a bhí an charraig bholcánach do dhromchla na gealaí, is ea is tanaí a tháinig sé, rud a thugann le tuiscint go raibh an ghealach ag fuarú agus ag éirí neamhghníomhach go geolaíoch.

Cé go meastar gur tháinig deireadh le gníomhaíocht bholcánach idir billiún agus 100 milliún bliain ó shin, tuairimíonn taighdeoirí, lena n-áirítear saineolaí réalteolaíochta Jianqing Feng, go bhféadfadh magma a bheith fós i bhfolach go domhain faoi dhromchla na gealaí.

Níl sa mhisean ceannródaíoch seo ach tús le tuilleadh taiscéalaíochta agus mapála ar ghnéithe geolaíochta na gealaí ag misean Chang'e-4. Soláthraíonn na fionnachtana a rinneadh go dtí seo léargais luachmhara ar stair na gealaí agus cuireann siad lenár dtuiscint ar stair an ghrianchórais.

Foinsí:

– Iris Taighde Geoifisiceach: Pláinéid, [Teideal an Airteagail], [Údair]

– Eolaíocht Bheo, [teideal an Airteagail], [Údar]