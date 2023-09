Pol Theas na Gealaí roghnaithe mar Shuíomh Tuirlingthe do Mhisean Artemis III NASA

Léirigh íomhá nua de thaobh na gealaí an réigiún a roghnaigh NASA chun misean Artemis III a thabhairt i dtír. Tá an misean seo mar chuid de phlean uaillmhianach NASA chun daoine a thabhairt ar ais go dromchla na gealaí den chéad uair le breis agus 50 bliain. Is é an suíomh tuirlingthe roghnaithe ná cuaille theas na gealaí, a bhfuil an-suim eolaíoch ag baint leis mar go gcreidtear go bhfuil oighear uisce i gcráitéir a bhfuil scáthchruth buan orthu.

Chomhoibrigh NASA le National Geographic chun íomhá mósáic a scaoileadh den Shackleton Crater, atá suite ag cuaille theas na gealaí. Gabhadh an íomhá ag baint úsáide as ionstraim ShadowCam NASA ar spásárthach Korea Pathfinder Lunar Orbiter, mar aon le híomhánna breise ón Lunar Reconnaissance Orbiter. Tá Crater Shackleton ar cheann de na cráitéir bhuan-scáilithe sa réigiún, rud a fhágann go bhféadfadh oighear uisce a bheith ina láthair te.

Nochtar an taobh istigh de chréatúr Shackleton, atá faoi chuimsiú buan-dorchadas, san íomhá mósáic. Ghlac ShadowCam an crater, ionstraim NASA atá deartha chun codanna scáthúla an dromchla gealaí a iniúchadh. Rinneadh íomhánna de na ceantair máguaird ag an bhFithischeamara Lunar Reconnaissance. Taispeánann an íomhá codanna de thrí cinn de na 13 réigiún tuirlingthe féideartha do spásairí Artemis III.

Is acmhainn annamh é oighear uisce ar an ngealach, mar is gnách go n-imíonn sé nuair a nochtar do sholas na gréine é. Mar sin féin, cruthaíonn na cráitéir bhuan scáthaithe i gcuaille theas na gealaí timpeallacht iontach le haghaidh marthanacht oighir uisce. Creideann eolaithe NASA gur féidir an t-oighear uisce sna cráitéir seo a úsáid chun críocha éagsúla, lena n-áirítear ábhair inchaite spásairí, sciath radaíochta, agus tiomántán roicéad.

Tá misean Artemis III sceidealta do 2025, agus roimhe sin, tá sé beartaithe ag NASA misean criúnaithe Artemis II a dhéanamh timpeall na gealaí. Seolfaidh NASA rover gealaí ar a dtugtar VIPER freisin chun taiscí oighir a chuardach. Réiteoidh na misin seo an bealach do mhisin criúnaithe sa todhchaí agus úsáid acmhainní ar dhromchla na gealaí.

Foinsí: NASA, National Geographic