Cuideachta Biotech Forbraíonn Light Bith Petunias Glowing Innealtóireachta Géiniteach

Tá cead faighte ag cuideachta biteicneolaíochta ar a dtugtar Light Bio ó Roinn Talmhaíochta na SA petunias glowing a ndearnadh innealtóireacht ghéiniteach air a dhíol sna Stáit Aontaithe. Táirgeann na petunias seo glow glas neon san oíche, a bhuíochas le DNA a chur leis ó mhuisiriún bithluminescent ar a dtugtar Neonothopanus nambi. Tá sé beartaithe ag an gcuideachta na gléasraí a sheoladh go luath in 2024.

Is é bithluminescence an próiseas trína dtáirgeann orgánaigh solas trí imoibriú idir ocsaigin agus substaint ar a dtugtar luciferin, arna éascú ag einsím ar a dtugtar luciferase. Cé go bhfuil bithluminescence le fáil i thart ar 1,500 speiceas, ní thuigtear go dona i bhformhór na n-orgánach ach amháin baictéir. In 2018, d'aithin eolaithe na heinsímí sonracha i Neonothopanus nambi a ligeann dó solas a astú.

Is éard a bhí i gceist le hiarrachtaí eile chun plandaí glowing a chruthú san am atá caite ná plandaí a spraeáil le ceimiceán a fuarthas i gcuileoga dóiteáin nó plandaí a mhodhnú go géiniteach le géinte ó bhaictéir bhithluminescent. Mar sin féin, bhí teorainneacha ag na modhanna seo, amhail an gá atá le cóireálacha speisialaithe nó le solas gann a tháirgeadh.

Is éard atá i gceist leis an dul chun cinn atá déanta ag Light Bio ná conair bithluminescence fungach a aimsiú is féidir a chomhordú le córas meitibileach an phlanda féin. Is éard atá i gceist leis an gcosán seo ná móilín ar a dtugtar aigéad caffeic, atá flúirseach i bplandaí, agus ceithre einsím éagsúla a thiontaíonn ina luciferin é. Gloineann na plandaí mar thoradh air sin níos gile ná iarrachtaí roimhe seo agus scaoileann siad solas ar feadh a saolré ar fad.

Cé gur ardaíodh imní faoi na rioscaí comhshaoil ​​​​a d'fhéadfadh a bheith ag plandaí glowing a ndearnadh innealtóireacht ghéiniteach orthu, thug Light Bio aghaidh ar na hábhair imní seo trína lua go bhfásfar na plandaí go príomha i dtimpeallachtaí rialaithe ar nós tithe, gnólachtaí agus gairdíní luibheolaíocha ina bhfuil soilsiú saorga níos mó ná an solas cheana féin. astaítear ag na plandaí.

Tá sé beartaithe ag Light Bio na petunias glowing a dhíol ar líne ar dtús i scaoileadh teoranta, agus tá sé beartaithe iad a leathnú go plandlanna agus ionaid garraíodóireachta amach anseo. Tá sé mar aidhm ag an gcuideachta freisin cineálacha níos mó de phlandaí ornáideacha a fhorbairt agus iad a dhéanamh níos gile fós.

Foinsí:

– An t-alt foinse bunaidh.