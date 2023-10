Cogar Pando: Ag Éisteacht leis an bhFathach Trembling

Ársa agus ollmhór, tá Pando, crann amháin le 47,000 Eascraíonn sprouting ó chóras fréimhe roinnte os cionn 100 acra i Utah, ar cheann de na horgánaigh bheo is mó ar domhan. Le stair a théann trasna b’fhéidir 12,000 bliain, tá breis is 6,000 tonna méadrach de bheatha carntha ag an gcrith Crann Creathach ollmhór seo. Anois, a bhuíochas do thaifeadtaí a eisíodh i mbliana, tá deis againn éisteacht leis an gcrann iontach seo ar bhealach nach bhfacthas riamh cheana.

Chuir an t-ealaíontóir fuaime Jeff Rice, ar cuireadh ó Chairde Pando, hidreafón taobh istigh de log ag bun brainse agus lig dó teacht síos go fréamhacha an chrainn. Is mór an t-iontas a bhí air, chuala sé fuaim lag a mhéadaigh le linn stoirme toirní, rud a ghlac rumbling íseal eerie. Tá an fhuaim, mar a mhíníonn Rís, mar thoradh ar na milliúin duilleoga ag creathadh an chrainn, ag dul trí na brainsí, agus isteach sa domhan.

Agus na taifeadtaí seo á n-úsáid, tá sé i gceist ag Friends of Pando fuaim a úsáid chun an líonra casta fréamhacha faoin dromchla a mhapáil. Feiceann Lance Oditt, bunaitheoir Friends of Pando, an poitéinseal le haghaidh fuaime ní amháin chun eispéiris éisteachta álainn agus suimiúil a sheachadadh ach freisin chun faisnéis luachmhar a sholáthar faoi shláinte Pando agus an timpeallacht máguaird. Feidhmíonn na fuaimeanna seo mar thaifead ar bhithéagsúlacht áitiúil, ag tairiscint bonnlíne is féidir a thomhas i gcoinne athruithe comhshaoil.

D’fhéadfadh an cur chuige nuálaíoch seo chun Pando a thuiscint cabhrú le léargas a thabhairt ar ghnéithe éagsúla den aonán ársa seo. Trí na sonraí a bailíodh, is féidir staidéir bhreise a dhéanamh ar ghluaiseacht uisce, ar an gcaidreamh idir eagair bhrainse, coilíneachtaí feithidí, agus doimhneacht fréamhacha. Tá sé mar aidhm ag na himscrúduithe seo níos mó a nochtadh faoin éiceachóras timpeall Pando, atá faoi bhagairt níos mó mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna agus meath na gcreachadóirí a choinníonn na luibhiteoirí faoi smacht.

Cuireadh na taifeadtaí d’uisce Pando i láthair ag an 184ú Cruinniú de Chumann Acoustical Mheiriceá, agus feidhmíonn siad mar theist ar a thábhachtaí atá sé éisteacht le rúin an mhóraimh chrith seo sula gcailltear iad.

Foinsí: The Guardian, Cairde Pando