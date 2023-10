Soláthraíonn an Chéad Pháirtí Réalta Oifigiúil ag Cúlchiste Spéir Dhorcha Hanle Taithí Uathúil do Réalteolaithe Amaitéaracha

D'eagraigh Institiúid Indiach na Réaltfhisice (IIA), i gcomhar leis an Roinn Cosanta Fiadhúlra, UT Ladakh, an chéad pháirtí réalta oifigiúil do réalteolaithe amaitéaracha a bhfuil taithí acu. Bhí an ócáid ​​ar siúl ag Hanle Dark Sky Reserve in oirthear Ladakh ó 12-15 Deireadh Fómhair. Cuireann Hanle, áit a bhfuil Réadlann Réalteolaíoch na hIndia, spéartha dorcha ar fáil agus aimsir thirim atá oiriúnach chun rudaí neamhaí a bhreathnú.

Tá ceann de na spéartha is dorcha san India ag Cúlchiste Spéir Dhorcha Hanle (HDSR) agus clúdaíonn sé achar timpeall 22 km ar fad. Bhunaigh an UT Ladakh an cúlchiste chun na spéartha dorcha a chaomhnú agus chun truailliú solais de dhéantús an duine a rialú. Ní hamháin go dtacaíonn sé le taighde réalteolaíoch ach cuireann sé an réaltthurasóireacht chun cinn agus cuireann sé le forbairt shocheacnamaíoch na sráidbhailte áitiúla.

D'fhreastail thart ar 30 réalteolaí amaitéarach ar an gcóisir réalta, ag tabhairt a gcuid teileascóip agus ceamaraí chun áilleacht spéir na hoíche a ghabháil gan cur isteach ar thruailliú solais. Leag Ajay Talwar, réaltfhótagrafaí a bhfuil duaiseanna buaite aici, an tábhacht a bhaineann le spéartha dorcha chun rudaí laga a bhreathnú agus chun mionghrianghraif a ghabháil. Leag sé béim nach féidir feiniméin réalteolaíocha áirithe cosúil leis an mBréagach agus an Solas Stoidiaca a fheiceáil ach ó Hanle mar gheall ar a dhorchadas.

Ar cheann de bhuaicphointí an pháirtí réalta ba ea an deis an Solas Zodiacal a fhinné agus a ghrianghrafadh, is é sin solas lag na gréine scaipthe ag deannach i eitleán an ghrianchórais. D'fhéadfadh na rannpháirtithe an feiniméan seo a fheiceáil dhá oíche as a chéile.

Mheall an imeacht rannpháirtithe ó áiteanna éagsúla ar fud na hIndia, lena n-áirítear Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, agus Mumbai. Luaigh Sudhash Natarajan ó Chumann Réalteolaíoch Bangalore mar a thug spéir Bortle-1 Hanle, a ainmníodh mar an leibhéal is dorcha, deis dó réaltraí laga doiléire a bhreathnú. Chuir sé a dhíograis in iúl maidir le filleadh ar Hanle gach bliain.

Chomh maith leis an bpáirtí réalta, chuir an IIA, le maoiniú ó UT Ladakh, 24 teileascóip bheaga ar fáil do mhuintir an bhaile roghnaithe taobh istigh den chúlchiste agus chuir sé oiliúint orthu mar Ambasadóirí Réalteolaíochta. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh seo rannpháirtíocht agus oideachas a chur ar an bpobal áitiúil faoin réalteolaíocht agus cur le hacmhainn réalt-thurasóireachta Hanle.

Léirigh Stiúrthóir IIA, an tOllamh Annapurni Subramaniam, a sástacht maidir le spéartha uathúla HDSR a roinnt le díograiseoirí réalteolaíochta agus mhol sí oiliúint na bpobal áitiúil mar Ambasadóirí Réalteolaíochta do thurasóirí.

Tríd is tríd, thug an chéad pháirtí réalta oifigiúil ag Cúlchiste Spéir Dhorcha Hanle deis do réalteolaithe amaitéaracha taithí a fháil ar na spéartha dorcha neamhaí agus rudaí neamhaí a ghabháil go mion. Chuir rath na hócáide béim ar an acmhainneacht atá ag Hanle mar cheann scríbe a bhfuil éileamh mór air do dhíograiseoirí réalteolaíochta san India agus níos faide i gcéin.

Sainmhínithe:

– Institiúid Indiach na Réaltfhisice (IIA): Eagraíocht a dhéanann taighde i réimsí éagsúla na réaltfhisice agus na réalteolaíochta san India.

– An Roinn Cosanta Fiadhúlra, UT Ladakh: Roinn atá freagrach as cosaint agus caomhnú an fhiadhúlra i Críoch Aontas Ladakh.

– Cúlchiste Spéir Dhorcha Hanle (HDSR): Achar timpeall 22 km timpeall ar Hanle atá ainmnithe mar chúlchiste spéire dorcha chun truailliú solais a rialú agus chun spéartha dorcha a chaomhnú le haghaidh taighde réalteolaíoch agus réaltthurasóireachta.

– Breac Bréagach: Feiniméan a breathnaíodh roimh breacadh an lae nuair is cosúil go bhfuil an spéir soilsithe cé nach bhfuil an ghrian éirithe fós.

– Solas Stoidiach: Solas lag scaipthe ag deannach i bplána an chórais gréine, le feiceáil sna spéartha dorcha roimh breacadh an lae nó tar éis luí na gréine.

– Scála Bortle: Scála uimhriúil a thomhaiseann dorchadas spéir na hoíche, agus Bortle-1 ar an leibhéal is dorcha.

– Ambasadóirí na Réalteolaíochta: Sráidbhailte laistigh de Thearmann Spéir Dhorcha Hanle a cuireadh oiliúint orthu chun oideachas a chur ar thurasóirí agus iad a threorú i ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an réalteolaíocht.

Foinsí: Institiúid Indiach na Réaltfhisice (IIA), An Roinn Cosanta Fiadhúlra, UT Ladakh.