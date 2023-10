Astrogrianghrafadóirí Bailigh i Hanle to Observe Zodiacal Light

Bhailigh réalteolaithe amaitéaracha ó áiteanna éagsúla ar an India le déanaí i Hanle, sráidbhaile i réigiún Ladakh, chun an feiniméan dothuigthe ar a dtugtar an Solas Stoidiach a fheiceáil agus a ghabháil. Chuir an réaltfhótagrafaí a bhfuil duaiseanna buaite aige, Ajay Talwar, atá ag teacht go Hanle le blianta fada, in iúl an tábhacht a bhaineann le spéartha dorcha chun mionrudaí a bhreathnú go mion. De réir Talwar, ní féidir imeachtaí réalteolaíocha áirithe cosúil leis an mBréagach nó an Solas Stoidiaca a fheiceáil ach ó Hanle mar gheall ar a dhorchadas eisceachtúil.

Is solas beag de sholas na gréine é an Solas Zodiacal atá scaipthe ag cáithníní deannaigh i bplána an chórais gréine. Tá an feiniméan seo an-lag agus ní féidir é a fheiceáil ach ó na háiteanna is dorcha, díreach roimh breacadh an lae. Bhí an t-ádh ar rannpháirtithe an Star Party in Hanle an solas gearrshaolach seo a fheiceáil agus a ghrianghrafadh dhá oíche as a chéile.

Mheall an t-imeacht grúpa éagsúil rannpháirtithe, lena n-áirítear muintir an bhaile áitiúil, turasóirí, agus díograiseoirí réalteolaíochta ó chathracha mar Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, agus Mumbai. Roinn Sudhash Natarajan, ball de Chumann Réalteolaíoch Bangalore, a sceitimíní faoi bhreathnú ar réaltraí doiléire ag Hanle's Deep Space Resort (HDSR), a thairgeann spéir Bortle-1 atá thar a bheith dorcha le haghaidh radharc na réalta.

D’aibhsigh Dorjey Angchuk, rannpháirtí eile, gur tearmann do réalteolaithe amaitéaracha é Hanle. Nocht sé pleananna chun an HDSR Star Party a bhunú mar imeacht bliantúil, ag súil go mbeidh sé ina chruinniú an-tóir air do dhíograiseoirí réalteolaíochta san India agus thar lear araon. Ina theannta sin, tá Hanle á chur chun cinn mar shuíomh réalt-thurasóireachta, ag mealladh níos mó cuairteoirí chun iontais spéir na hoíche sa réigiún iargúlta seo a iniúchadh.

Tríd is tríd, thug bailiú na réalteolaithe agus na réalteolaithe paiseanta i Hanle deis uathúil chun áilleacht ethereal an tSolais Stoidialaigh a fheiceáil agus léirthuiscint a fháil ar an dorchadas eisceachtúil a fhágann gur féidir a leithéid de bhreathnuithe a fheiceáil.

Foinsí:

– Chuir réalteolaithe gairmiúla agus réalteolaithe a bhí rannpháirteach i Hanle Star Party sainmhínithe éagsúla ar théarmaí a úsáideadh san alt.