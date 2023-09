Logchomhaid Adhmaid Ársa Nocht Ardscileanna Daoine Luatha

D'aimsigh seandálaithe logaí adhmaid ársa sa tSaimbia a thugann dúshlán do bhoinn tuisceana roimhe seo faoi chumais daoine luatha. Tugann na torthaí, a foilsíodh san iris Nature, le fios gur thóg daoine ó aois na cloiche struchtúir beagnach leathmhilliún bliain ó shin, rud a léiríonn leibhéal faisnéise agus samhlaíochta nach raibh ar eolas roimhe seo.

Rinne tionscadal taighde Deep Roots of Humanity de chuid Ollscoil Learpholl an t-adhmad ársa a thochailt agus a anailísiú. Chuir an tOllamh Larry Barham, ceannaire an tionscadail in iúl gur athraigh an fhionnachtain seo a thuiscint ar na sinsear daonna luatha. Creideann sé gur bhain na daoine ársa seo úsáid as a gcuid scileanna agus cruthaitheachta chun rud éigin nua agus mór a thógáil as adhmad.

Fuair ​​​​na taighdeoirí uirlisí adhmaid ársa freisin, lena n-áirítear bataí tochailte, ach ba é an fionnachtain is spreagúla ná dhá phíosa adhmaid a luíonn le chéile ag dronuilleach. Baineadh úsáid as uirlisí cloiche chun notches a ghearradh isteach sna lomáin, rud a ligeann dóibh a bheith ceangailte go struchtúrach. Trí anailís a dhéanamh ar na sraitheanna talún inar cuireadh an t-adhmad, chinn an fhoireann go raibh sé thart ar 476,000 bliain d'aois.

Tá fianaise ann roimhe seo ar úsáid adhmaid an duine teoranta do dhóiteáin a dhéanamh agus uirlisí simplí a dhéanamh. Tugann an fionnachtain seo dúshlán don nóisean gur saol fánach amháin a bhí i gceannas ar dhaoine luatha agus taispeánann sé go raibh siad in ann tógáil níos casta.

Níl cuspóir na struchtúr adhmaid seo soiléir fós. Tugann méid na lomán le fios gur úsáideadh iad chun rud éigin substaintiúil a thógáil, b'fhéidir ardán le haghaidh foscadh nó struchtúr cois abhainn le haghaidh iascaireachta. Mar sin féin, gan fianaise níos iomláine, tá sé deacair nádúr cruinn na struchtúr seo nó na speiceas daoine ársa a thóg iad a chinneadh.

Iompraíodh na déantáin adhmaid go dtí an RA le haghaidh anailíse agus caomhnú. Nuair a bheidh sé seo críochnaithe, cuirfear ar ais chuig an tSaimbia iad lena thaispeáint. Táthar ag súil go saibhreoidh na fionnachtana seo bailiúcháin agus go dtabharfaidh siad léargas ar thraidisiún adhmadóireachta na Saimbia agus ar idirghníomhaíochtaí ársa daonna leis an gcomhshaol.

Foinse: BBC News