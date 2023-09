An Úsáid Adhmaid is luaithe atá ar Eolas i bhFoirgníocht a Fuarthas amach sa tSaimbia

D'aimsigh seandálaithe an úsáid is luaithe a aithníodh as adhmad i dtógáil i dtuilemhá ar bharr eas i dtuaisceart na Saimbia. Tá an struchtúr, a théann siar go dtí 476,000 bliain ó shin, níos faide ná an chéad chuma eile ar adhmad i dtógáil. Cheangail an t-eanga adhmaid, a rinneadh d'aon ghnó ag baint úsáide as teicnící scríobtha agus fógraithe, dhá chuid agus fuarthas taobh le huirlisí adhmaid iomadúla i mbáisín locha faoi uisce. Tugann na torthaí dúshlán don nóisean nach raibh ach Homo sapiens in ann modhnú tírdhreacha.

Is annamh a tharlaíonn caomhnú adhmaid de bharr lobhadh, rud a fhágann go bhfuil sé deacair bunús na hadhmadóireachta a chinneadh. Mar sin féin, caomhnaíodh sleá adhmaid i gcoinníollacha portaigh i Sasana agus sa Ghearmáin, ag dul siar na céadta mílte bliain. Léirmhíníodh píosa adhmaid ó 780,000 bliain ó shin a fuarthas in Iosrael mar an uirlis adhmaid is sine atá ar eolas. Cé go bhfuil fianaise ar adhmadóireacht sa réamhstair luath gann, soláthraíonn fionnachtain Kalambo méideanna suntasacha de phíosaí adhmaid oibrithe, rud a thugann le tuiscint go bhfuil raon leathan úsáidí féideartha ann seachas armra.

Níl eolas fós ar chuspóir an struchtúir, ach tuairimíonn na taighdeoirí go bhféadfadh sé feidhmiú mar ardán nó cosán i dtimpeallacht cois locha. Níor thángthas ar aon úsáid struchtúrach eile as adhmad i bPalaolithic na hAfraice nó na hEoráise, ach amháin i gcás loga notched eile a thángthas air ag an suíomh céanna 70 bliain ó shin.

Cuireann an fionnachtain úrnua seo le stair iontach seandálaíochta na Saimbia. Roimhe seo, thángthas ar cloigeann hominin ar a dtugtar Kabwe Man, Homo heidelbergensis, i gCabwe. Ag dul siar timpeall 300,000 bliain, bhris Fear na gCabwe teoiric líneach na héabhlóide daonna agus nocht sé go raibh iliomad línte daonna comhthreomhara ann. Cé nach féidir an Skull a nascadh go díreach leis an struchtúr adhmaid, tá sé fós ina iarrthóir láidir.

Tá féiniúlacht chruthaitheoirí an struchtúir agus raidhse na n-uirlisí fós neamhchinnte, mar go raibh daonra na hAfraice ag speicis hominin éagsúla le linn an ama sin. Mar sin féin, bhí an réigiún Kalambo ina lárionad gníomhaíochta don iliomad leagan hominin, lena n-áirítear Homo heidelbergensis agus b'fhéidir Homo naledi. Tá gá le tuilleadh taighde chun na rúndiamhra a bhaineann leis an úsáid is luaithe a aithníodh as adhmad i dtógáil sa tSaimbia a réiteach.

